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Запит Генпрокурора на екстрадицію Тарпана буде виконанням того, що декларував наш Президент - нардеп від "СН"

Запит Генпрокурора на екстрадицію Тарпана буде виконанням того, що декларував наш Президент - нардеп від "СН"

Київ • УНН

 • 237685 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Запит Генерального прокурора України Ірини Венедіктової на екстрадицію ексдепутата Руслана Тарпана, який вже отримав запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою, буде прикладом виконання задекларованих Президентом України Володимиром Зеленським заяв. Про це в коментарі УНН заявив нардеп від “Слуги народу” Олексій Леонов.

Цитата:

"Це буде гарний приклад (запит Генпрокурора на екстрадицію Тарпана — ред.) для українського суспільства, що не можна просто вкрасти багато грошей, виїхати з країни і все. (...) Це буде приклад того, що декларував наш Президент, коли йшов на посаду, що кожен повинен відповідати за свої дії“, — повідомив Леонов.

Окрім того, він наголосив, що неодноразово направляв в низку органів різні запити, які стосуються не лише діяльності Тарпана, а й його колишньої дружини — Оксани Шишовської. Це, на його думку, констатує той факт, що попереду у правоохоронців багато роботи.

“Я писав на різні органи і по Монако, і по грошах, які вони виводили з ексдружиною (Оксана Шишовська — ред.) з України. Я думаю і сподіваюся, що це все ще буде мати продовження, бо попереду багато роботи”, — підкреслив нардеп зі “Слуги народу”.

Нагадаємо

Руслану Тарпану, попри апеляцію зі сторони захисту, остаточно обрали запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою.

Він — головний підозрюваний щодо розкрадання багатомільйонних держкоштів з проекту “Глибоководний випуск”. У прокуратурі наголошують — невдовзі будуть ініціювати процес екстрадиції підозрюваного (Тарпан з 2017-го перебуває за кордоном — ред.). В Україні йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Додамо

Колишня дружина Руслана Тарпана, Оксана Шишовська, за даними слідчих Князівства Монако, може бути причетна до сумнівних операцій з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема і з проекту “Глибоководний випуск”.

Однак в Україні, попри вищезазначену інформацію, Шишовська у кримінальному провадженні “Глибоководного випуску” поки як підозрювана ще не фігурує.

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