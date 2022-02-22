Запрос Генпрокурора на экстрадицию Тарпана будет выполнением того, что декларировал наш Президент - нардеп от "СН"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Запрос Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой на экстрадицию экс-депутата Руслана Тарпана, который уже получил меру пресечения в виде заочного заключения под стражу, будет примером выполнения задекларированных Президентом Украины Владимиром Зеленским заявлений. Об этом в комментарии УНН заявил нардеп от “Слуги народа” Алексей Леонов.
Цитата:
"Это будет хороший пример (запрос Генпрокурора на экстрадицию Тарпана — ред.) для украинского общества, что нельзя просто украсть много денег, уехать из страны и все. (...) Это будет пример того, что декларировал наш Президент, когда шел на пост, что каждый должен отвечать за свои действия“, — сообщил Леонов.
Кроме того, он подчеркнул, что неоднократно направлял в ряд органов различные запросы, касающиеся не только деятельности Тарпана, но и его бывшей жены — Оксаны Шишовской. Это, по его мнению, констатирует тот факт, что впереди у правоохранителей много работы.
“Я писал на разные органы и по Монако, и по деньгам, которые они выводили с экс-женой (Оксана Шишовская — ред.) из Украины. Я думаю и надеюсь, что это все еще будет иметь продолжение, потому что впереди много работы”, — подчеркнул нардеп из “Слуги народа”.
Напомним
Руслану Тарпану, несмотря на апелляцию со стороны защиты, окончательно избрали меру пресечения в виде заочного заключения под стражей.
Он — главный подозреваемый по хищению многомиллионных госсредств из проекта “Глубоководный выпуск”. В прокуратуре отмечают — вскоре будут инициировать процесс экстрадиции подозреваемого (Тарпан с 2017-го находится за рубежом — ред.). В Украине ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Добавим
Бывшая жена Руслана Тарпана, Оксана Шишовская, по данным следователей Княжества Монако, может быть причастна к сомнительным операциям по легализации средств, полученных преступным путем, в том числе и из проекта “Глубоководный выпуск”.
Однако в Украине, несмотря на вышеупомянутую информацию, Шишовская в уголовном производстве “Глубоководного выпуска” пока в качестве подозреваемой еще не фигурирует.