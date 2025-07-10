Заморожені російські активи необхідні для відбудови України - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський наголосив на необхідності використання заморожених російських активів, а не лише прибутків, для відбудови України. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення фонду European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine.
Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Конференції з відбудови України, що спрямувати на відбудову нашої держави треба не лише прибутки з заморожених російських активів, але і самі активи, повідомляє УНН.
Деталі
Заморожені російські активи повинні бути спрямовані на українську відбудову. Не лише прибутки від цих активів, але і самі активи повинні бути використані і набагато активніше, ніж використовуються зараз, щоб допомогти захищати життя
Доповнення
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення фонду European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine. Він передбачає понад 3 млрд євро гарантій та грантів, що відкриє шлях до інвестицій у 10 млрд євро, зокрема в енергетику та критичну інфраструктуру.
Володимир Зеленський на Конференції з відбудови України закликав партнерів збільшити інвестиції в українську протиповітряну оборону та виробництво ракет і дронів. Він наголосив на необхідності зупинити російські повітряні атаки та запропонував ділитися українським досвідом і технологіями.