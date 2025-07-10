Заморожені російські активи необхідні для відбудови України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Конференції з відбудови України, що спрямувати на відбудову нашої держави треба не лише прибутки з заморожених російських активів, але і самі активи, повідомляє УНН.

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Заморожені російські активи повинні бути спрямовані на українську відбудову. Не лише прибутки від цих активів, але і самі активи повинні бути використані і набагато активніше, ніж використовуються зараз, щоб допомогти захищати життя - наголосив Зеленський.

Доповнення

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення фонду European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine. Він передбачає понад 3 млрд євро гарантій та грантів, що відкриє шлях до інвестицій у 10 млрд євро, зокрема в енергетику та критичну інфраструктуру.

Володимир Зеленський на Конференції з відбудови України закликав партнерів збільшити інвестиції в українську протиповітряну оборону та виробництво ракет і дронів. Він наголосив на необхідності зупинити російські повітряні атаки та запропонував ділитися українським досвідом і технологіями.