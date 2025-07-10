Замороженные российские активы необходимы для восстановления Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский подчеркнул необходимость использования замороженных российских активов, а не только прибыли, для восстановления Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании фонда European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Конференции по восстановлению Украины, что на восстановление нашего государства нужно направить не только доходы от замороженных российских активов, но и сами активы, сообщает УНН.
Детали
Замороженные российские активы должны быть направлены на украинское восстановление. Не только доходы от этих активов, но и сами активы должны быть использованы и гораздо активнее, чем используются сейчас, чтобы помочь защищать жизнь
Дополнение
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании фонда European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine. Он предусматривает более 3 млрд евро гарантий и грантов, что откроет путь к инвестициям в 10 млрд евро, в частности в энергетику и критическую инфраструктуру.
Владимир Зеленский на Конференции по восстановлению Украины призвал партнеров увеличить инвестиции в украинскую противовоздушную оборону и производство ракет и дронов. Он подчеркнул необходимость остановить российские воздушные атаки и предложил делиться украинским опытом и технологиями.