Замороженные российские активы необходимы для восстановления Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Конференции по восстановлению Украины, что на восстановление нашего государства нужно направить не только доходы от замороженных российских активов, но и сами активы, сообщает УНН.

Детали

Замороженные российские активы должны быть направлены на украинское восстановление. Не только доходы от этих активов, но и сами активы должны быть использованы и гораздо активнее, чем используются сейчас, чтобы помочь защищать жизнь - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании фонда European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine. Он предусматривает более 3 млрд евро гарантий и грантов, что откроет путь к инвестициям в 10 млрд евро, в частности в энергетику и критическую инфраструктуру.

Владимир Зеленский на Конференции по восстановлению Украины призвал партнеров увеличить инвестиции в украинскую противовоздушную оборону и производство ракет и дронов. Он подчеркнул необходимость остановить российские воздушные атаки и предложил делиться украинским опытом и технологиями.