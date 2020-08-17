Закон про розвиток водного транспорту повинні схвалити восени – нардеп

"На сьогодні є всі підстави розраховувати, що восени на 4-ій сесії парламенту законопроект буде ухвалено в другому читанні та в цілому, і перший крок на шляху відновлення річкового судноплавства буде зроблено", - сказав він.

Після першого читання (квітень 2020 року - ред.) парламентарі внесли до проекту ЗУ близько 1,5 тисячі правок, розповів нардеп. Через це документ так довго лежить без руху, додав Скічко.

"Перш ніж подавати законопроект на друге читання, нам потрібно розглянути всі ці поправки", - каже він.

Проект ЗУ має на меті відновити річкове судноплавство, розповідає нардеп.

"По суті, законопроект 1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт" - це перший крок у цій справі.

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Ставши законом, документ врегулює правовідносини в галузі внутрішнього водного транспорту, забезпечить уніфікацію термінології у галузі водного транспорту – без цього неможливо братися, наприклад, за розвиток берегової інфраструктури, планувати розвиток річкового господарства і, тим більше, переорієнтовувати вантажопотоки в країні в цілому", - каже нардеп.

Проблеми внутрішнього річкового транспорту треба вирішувати комплексно, вважає Скічко, що й пропонує законопроект.

"Законопроект, зокрема, передбачає, що розвиток внутрішнього водного транспорту має відбуватися у відповідності до Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України, що включає короткострокові, середньострокові та довгострокові плани.

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Стратегія ж має враховувати прогнози щодо вантажопотоків, програми інвестування, можливі джерела фінансування, планів розвитку національної транспортної системи, річкових портів, інших об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, стратегії розвитку морських портів України, повинна відповідати генеральній схемі планування території України", - каже Скічко.

Розвиток судноплавства - це не лише комерційна діяльність, але й соціальна функція, вважає нардеп. Саме тому проектом ЗУ пропонується, аби тарифи на соціально важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах встановлювали органи місцевого самоврядування.

"І вони ж будуть зобов’язані відшкодувати перевізникам різницю в ціні, якщо вона буде нижчою за економічно обгрунтований розмір – з відповідної статті місцевого бюджету", - додав Скічко.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що ухвалення цього законопроекту дасть змогу за декілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щороку, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури та стимулюватиме розвиток суднобудування.

"Ми зможемо відновити українські підприємства та створити нові робочі місця", - наголошував міністр.