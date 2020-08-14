У Криклія взялися за ремонт "Дніпродзержинського шлюзу"

Очікувана вартість ремонту двостулкових робочих воріт нижньої голови шлюзу становить 96,9 млн гривень. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 30 серпня.

Ремонт планується завершити до кінця 2021 року.

За даними звіту ДП "Укрводшлях" за 2019 рік, поточний технічний стан споруд, їх технологічного обладнання та гідротехнічних конструкцій всіх шлюзів Дніпровського каскаду оцінюється на рівні "непридатний до нормальної експлуатації" або "аварійний", повідомляє ГМК Центр.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про відродження річкового флоту. Обсяги перевезень річками планується збільшити втричі.

Раніше в УНН повідомлялося, що Мінінфраструктури у минулому році змінило керівництво держпідприємства "Українське Дунайське пароплавство". І вперше за останні роки УДП стало показувати прибуток.