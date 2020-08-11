В Украине намерены возродить речной флот
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Крупнейшее госпредприятие "Украинское Дунайское пароходство" заявило об амбициозных целях - возродить речной флот, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГП.
Это позволит не только возобновить судостроительство, в частности на Килийском заводе, но и разгрузить железную дорогу и трассы от грузоперевозок, говорят в госпредприятии.
По данным "Украинского Дунайского пароходства", их флот сегодня насчитывает 432 единицы.
Безусловно, он требует модернизации, но у нового руководства госпредприятия оптимистичные планы.
Впервые за 6 лет флот в этом году (первый квартал) показал прибыль. Изменения к лучшему, как утверждают, связаны со сменой руководства госпредприятия. Предыдущего руководителя Дмитрия Чалого уволили из-за многомиллионных убытков и отсутствия видения перспективы развития пароходства.
В конце 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий назначил туда Алексея Хомякова. Задача перед последним стояла не только вывести госкомпанию на прибыль, с чем, очевидно, он уже справился, но и содействовать в расследовании деятельности предыдущего руководства, который по словам Криклия, умышленно довел компанию до банкротства, чтобы купить "с молотка".
На госпредприятии был назначен аудит, который вскрыл многие схемы и махинации с госденьгами, подтверждающие слова Криклия об умышленных убытках. Общая их сумма составила 108,756 млн грн (аудит проведен за период с 2017 года по первое полугодие 2019 года). Например, аудитом было установлено, что в первом полугодии 2019 года пароходство получило 0 гривен за предоставление туристических услуг. А все потому, что в 2018 году руководство предприятия договорилось с туроператором ABVGD Travel GmbH о проведение совместных экскурсий. Вот только проводили эти экскурсии директора круизов - штатные сотрудники пароходства, а деньги получал один только туроператор.
Теперь же есть надежды, что дела у госпредприятия поправятся, даже несмотря на пандемию. Отраслевые эксперты называют идею Министра инфраструктуры Криклия и "Украинского Дунайского пароходства" возродить флот - похвальной.
"Возрождение речного судоходства - это однозначно очень похвальная и хорошая идея. Это касается не только Дуная, на котором работает "Украинское Дунайское пароходство", но и Днепра и Южного Буга", - говорит экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, добавляя, что это может дать положительный импульс и для возобновления производства барж и речных судов.