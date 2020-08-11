В Україні мають намір відродити річковий флот

Це дозволить не тільки відновити суднобудівництво, зокрема на Кілійському заводі, а й розвантажити залізницю і траси від вантажоперевезень, кажуть у держпідприємстві.

За даними "Українського Дунайського пароплавства", їх флот сьогодні нараховує 432 одиниці.

Безумовно, він потребує модернізації, але у нового керівництва держпідприємства оптимістичні плани.

Вперше за 6 років флот у цьому році (перший квартал) показав прибуток. Зміни на краще, як стверджують, пов'язані зі зміною керівництва держпідприємства. Попереднього керівника Дмитра Чалого звільнили через багатомільйонні збитки та відсутність бачення перспективи розвитку пароплавства.

У кінці 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій призначив туди Олексія Хомякова. Завдання перед останнім стояло не тільки вивести держкомпанію на прибуток, з чим, очевидно, він уже впорався, але і сприяти в розслідуванні діяльності попереднього керівництва, який за словами Криклія, навмисне довів компанію до банкрутства, щоб купити "з молотка".

На держпідприємстві був призначений аудит, який розкрив багато схем і махінації з держгрошима, що підтверджують слова Криклія про навмисні збитки. Загальна їх сума склала 108,756 млн грн (аудит проведений за період з 2017 року по перше півріччя 2019 року). Наприклад, аудитом встановлено, що у першому півріччі 2019 року пароплавство отримало 0 гривень за надання туристичних послуг. А все тому, що у 2018 році керівництво підприємства домовилося з туроператором ABVGD Travel GmbH про проведення спільних екскурсій. Ось тільки проводили ці екскурсії директори круїзів - штатні співробітники пароплавства, а гроші отримував один тільки туроператор.

Тепер же є надії, що справи у держпідприємства покращаться, навіть незважаючи на пандемію. Галузеві експерти називають ідею міністра інфраструктури Криклія і "Українського Дунайського пароплавства" відродити флот - похвальною.

"Відродження річкового судноплавства - це однозначно дуже похвальна і хороша ідея. Це стосується не тільки Дунаю, на якому працює "Українське Дунайське пароплавство", а й Дніпра і Південного Бугу", - каже ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава, додаючи, що це може дати позитивний імпульс і для відновлення виробництва барж і річкових суден.