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Захист "київського терориста" заявив про відвід судді: засідання перенесли на 5 серпня

Захист "київського терориста" заявив про відвід судді: засідання перенесли на 5 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Захист "київського терориста" - громадянина Узбекистану, який вчора погрожував підірвати столичний бізнес-центр, заявив про відвід судді, який розглядає клопотання про обрання йому запобіжного заходу. По це УНН повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.

“Захист заявив відвід судді. Це питання вже буде вирішуватися завтра зранку”, — сказала Максимець.

Відзначимо, що прокурор у справі заявив журналістам, що захист “терориста” заявив про відвід судді через те, що він не розуміє українську мову та просить перекласти лист з обвинуваченнями на російську мову.

“Захисник акцентував увагу, що він немає можливості самостійно, тобто без допомоги перекладача і захисника підготувати свій захист і тому йому потрібний документ саме російською мовою”, — сказав прокурор.

Як повідомлялося, так званому “київському терористу” — громадянину Узбекистану, який вчора погрожував підірвати столичний бізнес-центр, обиратимуть запобіжний захід без присутності ЗМІ. Через виявлення коронавірусу у працівників суду.

Нагадаємо, “київському терористу” повідомлено про підозру.

Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно.

Нагадаємо, у МВС прокоментували зв’язок “київського” та “луцького” терористів.

Як повідомляв УНН, у столичному бізнес-центрі “Леонардо” чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.

Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив’язаний трос, який з’єднував його з детонатором. І якщо його вб’ють, детонує вибухівка в його рюкзаку.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.

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