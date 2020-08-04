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Защита "киевского террориста" заявила об отводе судьи: заседание перенесли на 5 августа

Защита "киевского террориста" заявила об отводе судьи: заседание перенесли на 5 августа

Киев  •  УНН

 • 12778 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Защита "киевского террориста" - гражданина Узбекистана, который вчера угрожал взорвать столичный бизнес-центр, заявил об отводе судьи, рассматривающего ходатайство об избрании ему меры пресечения. По этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Защита заявила отвод судье. Этот вопрос уже будет решаться завтра утром", - сказала Максимец.

Отметим, что прокурор по делу заявил журналистам, что защита "террориста" заявила об отводе судьи из-за того, что он не понимает украинский язык и просит перевести письмо с обвинениями на русский язык.

"Защитник акцентировал внимание, что у него нет возможности самостоятельно, то есть без помощи переводчика и защитника подготовить свою защиту и поэтому ему нужен документ именно на русском языке", - сказал прокурор.

Как сообщалось, так называемому "киевскому террористу" - гражданину Узбекистана, который вчера угрожал взорвать столичный бизнес-центр, будут избирать меру пресечения без присутствия СМИ. Из-за обнаружения коронавируса у работников суда.

Напомним, "киевскому террористу" сообщено о подозрении.

Как сообщалось, операция с задержанием злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно.

Напомним, в МВД прокомментировали связь "киевского" и "луцкого" террористов.

Как сообщал УНН, в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожал взорвать бомбу. Он держал в заложниках одного человека.

Мужчина требовал выхода в прямой эфир. Также он заявлял, что к его ноге привязан трос, соединявший его с детонатором. И если его убьют, детонирует взрывчатка в его рюкзаке.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.

Украинские Национальные Новости

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