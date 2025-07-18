Зайняв 1000 га земель для ЗСУ та засіяв їх озимими: підприємцю на Миколаївщині оголосили підозру

На Миколаївщині правоохоронці повідомили місцевому підприємцю підозру у самовільному зайнятті земельних ділянок, призначених для розміщення і постійної діяльності Збройних сил України. Йдеться про 1000 га земель, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, підприємець самовільно обробив та засіяв понад 1000 га земель оборони озимими культурами. На землях, що призначались для потреб Сил оборони, він вирощував пшеницю, ріпак і льон.

Своїми діями він завдав шкоди військовим на суму у понад 95,5 млн гривень. Прокурори повідомили підприємцю про підозру за ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України (Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).

Санкція статті передбачає обмеження волі терміном від двох до чотирьох років або позбавлення волі терміном до двох років.

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