Занял 1000 га земель для ВСУ и засеял их озимыми: предпринимателю на Николаевщине объявили подозрение

В Николаевской области правоохранители сообщили местному предпринимателю о подозрении в самовольном занятии земельных участков, предназначенных для размещения и постоянной деятельности Вооруженных сил Украины. Речь идет о 1000 га земель, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, предприниматель самовольно обработал и засеял более 1000 га земель обороны озимыми культурами. На землях, предназначавшихся для нужд Сил обороны, он выращивал пшеницу, рапс и лен.

Своими действиями он нанес ущерб военным на сумму более 95,5 млн гривен. Прокуроры сообщили предпринимателю о подозрении по ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от двух до четырех лет или лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним

В Житомирской области директор частной компании получил подозрение за незаконную добычу песка. Ущерб окружающей среде оценивается в более чем 2,5 миллиарда гривен.

Также УНН сообщил, что должностные лица одного из городских советов Киевской области завладели 4,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на восстановление разрушенной инфраструктуры.