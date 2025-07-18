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Занял 1000 га земель для ВСУ и засеял их озимыми: предпринимателю на Николаевщине объявили подозрение

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

На Николаевщине предпринимателю сообщено подозрение в самовольном занятии более 1000 га земель, предназначенных для ВСУ. Он засеял их озимыми культурами, нанеся ущерб военным на 95,5 млн гривен.

Занял 1000 га земель для ВСУ и засеял их озимыми: предпринимателю на Николаевщине объявили подозрение

В Николаевской области правоохранители сообщили местному предпринимателю о подозрении в самовольном занятии земельных участков, предназначенных для размещения и постоянной деятельности Вооруженных сил Украины. Речь идет о 1000 га земель, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, предприниматель самовольно обработал и засеял более 1000 га земель обороны озимыми культурами. На землях, предназначавшихся для нужд Сил обороны, он выращивал пшеницу, рапс и лен.

Своими действиями он нанес ущерб военным на сумму более 95,5 млн гривен. Прокуроры сообщили предпринимателю о подозрении по ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от двух до четырех лет или лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним

В Житомирской области директор частной компании получил подозрение за незаконную добычу песка. Ущерб окружающей среде оценивается в более чем 2,5 миллиарда гривен.

Также УНН сообщил, что должностные лица одного из городских советов Киевской области завладели 4,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Николаевская область
Житомирская область
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Вооруженные силы Украины
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