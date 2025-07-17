Незаконно добували пісок: директор підприємства на Житомирщині отримав підозру за мільярдні збитки довкіллю

На Житомирщині директор видобувного підприємства отримав підозру за збитки довкіллю на понад 2,5 мільярди гривень через незаконний видобуток піску, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Спеціалізована екологічна прокуратура Житомирської обласної прокуратури, у співпраці з ГУ Національної поліції в Житомирській області, повідомила про підозру директору однієї з приватних компаній за ч. 3 ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища) - йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідством установлено, що одна з приватних компаній отримала від Державної служби геології та надр України спеціальний дозвіл на користування надрами на території Карпилівського родовища Житомирської області. Мета — видобування пісків (придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару) у межах конкретних географічних координат. Між цією компанією (в особі директора) і Держгеокадастром було укладено Угоду про умови користування наданими надрами, в якій чітко визначено межі ділянки надр для освоєння.

При цьому, протягом лютого 2020-травня 2024, незважаючи на пункти Угоди і в порушення вимог чинного законодавства, приватне підприємство незаконно видобуло 113,5 тисяч кубічних метрів піску з ділянок родовища поза межами дозволених.

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Згідно висновку проведеної судової інженерно-екологічної експертизи, розмір заподіяної шкоди довкіллю становить 2,513 млрд гривень.

За місцем знаходження родовища, в офісних приміщеннях, за місцем проживання директора, власників та обліковців господарського товариства проведено обшуки.

Державним обвинувачем у кримінальному провадженні підготовлено клопотання про обрання керівнику приватної компанії запобіжного заходу.

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