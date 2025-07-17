Незаконно добували пісок: директор підприємства на Житомирщині отримав підозру за мільярдні збитки довкіллю

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:31 • 15097 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:29 • 13339 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
13:18 • 17609 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
12:10 • 41935 перегляди
Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
10:24 • 43429 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 72094 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 341974 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 165343 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 163992 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 118280 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.1м/с
70%
745мм
Популярнi новини
Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?17 липня, 05:27 • 132088 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 248503 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 105997 перегляди
Стрілянина на полігоні на Чернігівщині: курсант застрелив двох інструкторів, його затримали09:17 • 71038 перегляди
Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ09:33 • 39378 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва14:31 • 15150 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 25335 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу12:17 • 34672 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 249303 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 342043 перегляди
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Велика Британія
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського13:55 • 12086 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 106649 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 201598 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 218835 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 156448 перегляди
Актуальне
The Times
Forbes
TikTok
Facebook
Безпілотний літальний апарат

Незаконно добували пісок: директор підприємства на Житомирщині отримав підозру за мільярдні збитки довкіллю

Київ • УНН

 • 2600 перегляди

Директору приватної компанії на Житомирщині повідомлено про підозру за незаконний видобуток піску. Збитки довкіллю оцінюються у понад 2,5 мільярди гривень.

Незаконно добували пісок: директор підприємства на Житомирщині отримав підозру за мільярдні збитки довкіллю

На Житомирщині директор видобувного підприємства отримав підозру за збитки довкіллю на понад 2,5 мільярди гривень через незаконний видобуток піску, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Спеціалізована екологічна прокуратура Житомирської обласної прокуратури, у співпраці з ГУ Національної поліції в Житомирській області, повідомила про підозру директору однієї з приватних компаній за ч. 3 ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідством установлено, що одна з приватних компаній отримала від Державної служби геології та надр України спеціальний дозвіл на користування надрами на території Карпилівського родовища Житомирської області. Мета — видобування пісків (придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару) у межах конкретних географічних координат. Між цією компанією (в особі директора) і Держгеокадастром було укладено Угоду про умови користування наданими надрами, в якій чітко визначено межі ділянки надр для освоєння.

При цьому, протягом лютого 2020-травня 2024, незважаючи на пункти Угоди і в порушення вимог чинного законодавства, приватне підприємство незаконно видобуло 113,5 тисяч кубічних метрів піску з ділянок родовища поза межами дозволених.

На Рівненщині викрито незаконну схему видобутку бурштину: довкіллю завдано збитків на 350 млн грн22.05.25, 13:17 • 3141 перегляд

Згідно висновку проведеної судової інженерно-екологічної експертизи, розмір заподіяної шкоди довкіллю становить 2,513 млрд гривень.

За місцем знаходження родовища, в офісних приміщеннях, за місцем проживання директора, власників та обліковців господарського товариства проведено обшуки.

Державним обвинувачем у кримінальному провадженні підготовлено клопотання про обрання керівнику приватної компанії запобіжного заходу.

Незаконний видобуток піску на Київщині: правоохоронці запобігли екологічній катастрофі11.07.25, 11:34 • 3821 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Житомирська область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9