Незаконно добывали песок: директор предприятия на Житомирщине получил подозрение за миллиардные убытки окружающей среде

В Житомирской области директор добывающего предприятия получил подозрение за ущерб окружающей среде на более чем 2,5 миллиарда гривен из-за незаконной добычи песка, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Специализированная экологическая прокуратура Житомирской областной прокуратуры, в сотрудничестве с ГУ Национальной полиции в Житомирской области, сообщила о подозрении директору одной из частных компаний по ч. 3 ст. 240 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в крупном размере, должностным лицом с использованием служебного положения) - говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что одна из частных компаний получила от Государственной службы геологии и недр Украины специальное разрешение на пользование недрами на территории Карпиловского месторождения Житомирской области. Цель — добыча песков (пригодных для дорожного строительства, штукатурных и строительных растворов для отделочного слоя) в пределах конкретных географических координат. Между этой компанией (в лице директора) и Госгеокадастром было заключено Соглашение об условиях пользования предоставленными недрами, в котором четко определены границы участка недр для освоения.

При этом, в течение февраля 2020-мая 2024, несмотря на пункты Соглашения и в нарушение требований действующего законодательства, частное предприятие незаконно добыло 113,5 тысяч кубических метров песка с участков месторождения вне разрешенных.

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Согласно заключению проведенной судебной инженерно-экологической экспертизы, размер причиненного ущерба окружающей среде составляет 2,513 млрд гривен.

По месту нахождения месторождения, в офисных помещениях, по месту жительства директора, владельцев и учетчиков хозяйственного общества проведены обыски.

Государственным обвинителем в уголовном производстве подготовлено ходатайство об избрании руководителю частной компании меры пресечения.

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