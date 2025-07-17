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Привласнили мільйони гривень на відновленні інфраструктури: посадовці міськради на Київщині отримали підозру

Київ • УНН

 • 1700 перегляди

Правоохоронці викрили злочинну організацію з 9 осіб, включаючи посадовців міськради Київщини, які заволоділи 4,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на відновлення зруйнованої інфраструктури. Вони завищували ціни та вносили неправдиві дані в акти виконаних робіт.

Привласнили мільйони гривень на відновленні інфраструктури: посадовці міськради на Київщині отримали підозру

Правоохоронці викрили учасників злочинної організації, до складу якої входили посадовці однієї із міськрад Київщини. Зловмисники заволоділи коштами на відновленні зруйнованої інфраструктури, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, злочинне угрупування, яке складається з 9 осіб, заволоділо бюджетними коштами, що були виділені на відновлення об’єктів інфраструктури. Під підозрою опинились заступник голови та двоє посадовців однієї із міських рад Київської області.

Як встановили правоохоронці, під час відновлення будинків, які були зруйновані та пошкоджені внаслідок російської збройної агресії, приватний підприємець спільно із посадовцями міської ради та підрядниками заволоділи бюджетними коштами. Будівельні і відновлювальні роботи проводились за завищеними цінами, а до актів виконаних робіт вносилась завідомо неправдива інформація.

Підозрюваним вдалось заволодіти 4,6 млн грн бюджетних коштів, заявили в Офісі генерального прокурора. Вони отримали повідомлення про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, 2, 3 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
    • ч. 4 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
      • ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
        • ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення);
          • ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

            Санкція статей передбачає тривалий термін ув’язнення, аж до довічного позбавлення волі.

            Нагадаємо

            Командиру однієї з військових частин у Дніпрі повідомлено про підозру за покривання підлеглого, який привласнив 24 прилади нічного бачення. Державі завдано збитків на майже 4 млн гривень.

            Євген Устименко

            Євген Устименко

            СуспільствоКримінал та НПКиївщина
            Київська область
            Дніпро (місто)
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