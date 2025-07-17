Присвоили миллионы гривен на восстановлении инфраструктуры: должностные лица горсовета на Киевщине получили подозрение

Правоохранители разоблачили участников преступной организации, в состав которой входили должностные лица одного из горсоветов Киевщины. Злоумышленники завладели средствами на восстановлении разрушенной инфраструктуры, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, преступная группировка, состоящая из 9 человек, завладела бюджетными средствами, выделенными на восстановление объектов инфраструктуры. Под подозрением оказались заместитель председателя и двое должностных лиц одного из городских советов Киевской области.

Как установили правоохранители, во время восстановления домов, которые были разрушены и повреждены в результате российской вооруженной агрессии, частный предприниматель совместно с должностными лицами городского совета и подрядчиками завладели бюджетными средствами. Строительные и восстановительные работы проводились по завышенным ценам, а в акты выполненных работ вносилась заведомо ложная информация.

Подозреваемым удалось завладеть 4,6 млн грн бюджетных средств, заявили в Офисе генерального прокурора. Они получили сообщение о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, 2, 3 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог);

ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Санкция статей предусматривает длительный срок заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним

Командиру одной из воинских частей в Днепре сообщено о подозрении за покрывательство подчиненного, который присвоил 24 прибора ночного видения. Государству нанесен ущерб на почти 4 млн гривен.