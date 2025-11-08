ukenru
Загибель військових і цивільних від удару рф під час нагородження на Дніпровщині: комбата відправили під варту без права на заставу

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

Командира підрозділу безпілотних систем, підозрюваного у недбалому ставленні до служби, що спричинило загибель 12 військовослужбовців та 7 цивільних, відправили під варту без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Командира підрозділу безпілотних систем, підозрюваного у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило загибель військовослужбовців та цивільних, відправили під варту без права внесення застави, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Командиру підрозділу безпілотних систем, підозрюваному у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки - загибель 12 військовослужбовців та 7 цивільних - за клопотанням прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 

- йдеться у повідомленні.

За даними Офісу Генпрокурора, досудове розслідування триває.

Додамо

Раніше правоохоронці повідомили командиру підрозділу про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Під час цього заходу російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по скупченню людей, що призвело до втрат серед військових та цивільних осіб.

За даними слідства, 1 листопада 2025 року російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу "Іскандер", та трьома ударними безпілотниками "Герань". У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Трагедія на Дніпропетровщині: ДБР розслідує загибель військових після російського ракетного удару03.11.25, 18:56 • 5940 переглядiв

Унаслідок обстрілу загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні.

Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва.

Антоніна Туманова

