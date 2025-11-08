Загибель військових і цивільних від удару рф під час нагородження на Дніпровщині: комбата відправили під варту без права на заставу
Київ • УНН
Командира підрозділу безпілотних систем, підозрюваного у недбалому ставленні до служби, що спричинило загибель 12 військовослужбовців та 7 цивільних, відправили під варту без права внесення застави. Досудове розслідування триває.
За даними Офісу Генпрокурора, досудове розслідування триває.
Додамо
Раніше правоохоронці повідомили командиру підрозділу про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.
Під час цього заходу російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по скупченню людей, що призвело до втрат серед військових та цивільних осіб.
За даними слідства, 1 листопада 2025 року російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу "Іскандер", та трьома ударними безпілотниками "Герань". У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.
Унаслідок обстрілу загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні.
Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва.