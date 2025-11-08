Гибель военных и гражданских от удара рф во время награждения на Днепропетровщине: комбата отправили под стражу без права на залог

ukenru
14:50 • 3382 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
14:33 • 11281 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 34938 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 62298 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 77771 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 105124 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 88385 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 72890 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 25873 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 71942 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 62254 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 105091 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 88365 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 72889 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 47979 просмотра
Гибель военных и гражданских от удара рф во время награждения на Днепропетровщине: комбата отправили под стражу без права на залог

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Командира подразделения беспилотных систем, подозреваемого в халатном отношении к службе, повлекшем гибель 12 военнослужащих и 7 гражданских, отправили под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Гибель военных и гражданских от удара рф во время награждения на Днепропетровщине: комбата отправили под стражу без права на залог

Командира подразделения беспилотных систем, подозреваемого в халатном отношении к службе в условиях военного положения, что повлекло гибель военнослужащих и гражданских, отправили под стражу без права внесения залога, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Командиру подразделения беспилотных систем, подозреваемому в халатном отношении к службе в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия - гибель 12 военнослужащих и 7 гражданских - по ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 

- говорится в сообщении.

По данным Офиса Генпрокурора, досудебное расследование продолжается.

Добавим

Ранее правоохранители сообщили командиру подразделения о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения.

Во время этого мероприятия российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по скоплению людей, что привело к потерям среди военных и гражданских лиц.

По данным следствия, 1 ноября 2025 года российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, предположительно типа "Искандер", и тремя ударными беспилотниками "Герань". В это время на территории, где базировались украинские военные, происходило награждение личного состава.

Трагедия на Днепропетровщине: ГБР расследует гибель военных после российского ракетного удара03.11.25, 18:56 • 5928 просмотров

В результате обстрела погибли и получили ранения как военнослужащие, так и гражданские.

Следствием установлено, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область
9К720 Искандер