Гибель военных и гражданских от удара рф во время награждения на Днепропетровщине: комбата отправили под стражу без права на залог
Киев • УНН
Командира подразделения беспилотных систем, подозреваемого в халатном отношении к службе, повлекшем гибель 12 военнослужащих и 7 гражданских, отправили под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
Командира подразделения беспилотных систем, подозреваемого в халатном отношении к службе в условиях военного положения, что повлекло гибель военнослужащих и гражданских, отправили под стражу без права внесения залога, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Командиру подразделения беспилотных систем, подозреваемому в халатном отношении к службе в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия - гибель 12 военнослужащих и 7 гражданских - по ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога
По данным Офиса Генпрокурора, досудебное расследование продолжается.
Добавим
Ранее правоохранители сообщили командиру подразделения о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения.
Во время этого мероприятия российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по скоплению людей, что привело к потерям среди военных и гражданских лиц.
По данным следствия, 1 ноября 2025 года российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, предположительно типа "Искандер", и тремя ударными беспилотниками "Герань". В это время на территории, где базировались украинские военные, происходило награждение личного состава.
Трагедия на Днепропетровщине: ГБР расследует гибель военных после российского ракетного удара03.11.25, 18:56 • 5928 просмотров
В результате обстрела погибли и получили ранения как военнослужащие, так и гражданские.
Следствием установлено, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства.