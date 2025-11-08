Комбат отримав підозру через загибель 12 військових і 7 цивільних на шикуванні для нагородження від удару рф на Дніпровщині
Київ • УНН
Командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель 12 військових та 7 цивільних під час урочистостей на Дніпропетровщині. Офіцер не забезпечив припинення заходу після оголошення повітряної тривоги, що призвело до ракетно-дронового удару.
Командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військовослужбовців і цивільних під час урочистостей, внаслідок удару загинули 12 військових та 7 цивільних, поранено ще 36 військовослужбовців, повідомили у суботу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Слідством встановлено, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області - у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення
Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, як вказали в Офісі Генпрокурора, "після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців".
У цей час збройні сили рф завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу. Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців
За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офіцеру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою без визначення застави
Досудове розслідування здійснюють співробітники ДБР за оперативного супроводу СБУ.
У ДБР уточнили, що про підозру повідомили "командиру одного з батальйонів, який попри заборону Генерального штабу ЗСУ зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада".
