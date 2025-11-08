ukenru
08:59 • 2976 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
08:00 • 12341 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 47572 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 62901 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 61089 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 52787 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 24812 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 66988 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 39374 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 41036 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Комбат отримав підозру через загибель 12 військових і 7 цивільних на шикуванні для нагородження від удару рф на Дніпровщині

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель 12 військових та 7 цивільних під час урочистостей на Дніпропетровщині. Офіцер не забезпечив припинення заходу після оголошення повітряної тривоги, що призвело до ракетно-дронового удару.

Комбат отримав підозру через загибель 12 військових і 7 цивільних на шикуванні для нагородження від удару рф на Дніпровщині

Командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військовослужбовців і цивільних під час урочистостей, внаслідок удару загинули 12 військових та 7 цивільних, поранено ще 36 військовослужбовців, повідомили у суботу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Слідством встановлено, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області - у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення

- повідомили в прокуратурі.

Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, як вказали в Офісі Генпрокурора, "після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців".

У цей час збройні сили рф завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу. Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців

- зазначили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офіцеру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою без визначення застави

- повідомили у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюють співробітники ДБР за оперативного супроводу СБУ.

У ДБР уточнили, що про підозру повідомили "командиру одного з батальйонів, який попри заборону Генерального штабу ЗСУ зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада".

Трагедія на Дніпропетровщині: ДБР розслідує загибель військових після російського ракетного удару03.11.25, 18:56 • 5912 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні