Комбат получил подозрение из-за гибели 12 военных и 7 гражданских на построении для награждения от удара РФ на Днепропетровщине

Командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении из-за гибели военнослужащих и гражданских во время торжеств, в результате удара погибли 12 военных и 7 гражданских, ранены еще 36 военнослужащих, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Следствием установлено, что 1 ноября офицер организовал торжественное построение и вручение наград для более 100 военнослужащих на территории Днепропетровской области – в том числе в месте, где находилось гражданское население

Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования по его рассредоточению, как указали в Офисе Генпрокурора, "после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих".

В это время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава. В результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих

Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны офицеру сообщено о подозрении в небрежном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей без определения залога