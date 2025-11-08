Комбат получил подозрение из-за гибели 12 военных и 7 гражданских на построении для награждения от удара РФ на Днепропетровщине
Киев • УНН
Командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении из-за гибели 12 военных и 7 гражданских во время торжеств на Днепропетровщине. Офицер не обеспечил прекращение мероприятия после объявления воздушной тревоги, что привело к ракетно-дроновому удару.
Командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении из-за гибели военнослужащих и гражданских во время торжеств, в результате удара погибли 12 военных и 7 гражданских, ранены еще 36 военнослужащих, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Следствием установлено, что 1 ноября офицер организовал торжественное построение и вручение наград для более 100 военнослужащих на территории Днепропетровской области – в том числе в месте, где находилось гражданское население
Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования по его рассредоточению, как указали в Офисе Генпрокурора, "после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих".
В это время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава. В результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих
Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны офицеру сообщено о подозрении в небрежном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей без определения залога
Досудебное расследование осуществляют сотрудники ГБР при оперативном сопровождении СБУ.
В ГБР уточнили, что о подозрении сообщили "командиру одного из батальонов, который, несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ, собрал личный состав для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября".
