08:59 • 5946 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
08:00 • 16563 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 50119 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 65924 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 63658 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 54477 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 25194 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 68056 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 39695 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 41219 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Комбат получил подозрение из-за гибели 12 военных и 7 гражданских на построении для награждения от удара РФ на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении из-за гибели 12 военных и 7 гражданских во время торжеств на Днепропетровщине. Офицер не обеспечил прекращение мероприятия после объявления воздушной тревоги, что привело к ракетно-дроновому удару.

Комбат получил подозрение из-за гибели 12 военных и 7 гражданских на построении для награждения от удара РФ на Днепропетровщине

Командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении из-за гибели военнослужащих и гражданских во время торжеств, в результате удара погибли 12 военных и 7 гражданских, ранены еще 36 военнослужащих, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Следствием установлено, что 1 ноября офицер организовал торжественное построение и вручение наград для более 100 военнослужащих на территории Днепропетровской области – в том числе в месте, где находилось гражданское население

- сообщили в прокуратуре.

Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования по его рассредоточению, как указали в Офисе Генпрокурора, "после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих".

В это время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава. В результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих

- отметили в Офисе Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны офицеру сообщено о подозрении в небрежном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей без определения залога

- сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование осуществляют сотрудники ГБР при оперативном сопровождении СБУ.

В ГБР уточнили, что о подозрении сообщили "командиру одного из батальонов, который, несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ, собрал личный состав для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября".

Трагедия на Днепропетровщине: ГБР расследует гибель военных после российского ракетного удара03.11.25, 18:56 • 5922 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине