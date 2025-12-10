У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями

$42.180.11
Ексклюзив
08:28 • 812 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 14935 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 31121 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 32103 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 26100 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 53115 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 38622 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27097 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31340 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 43037 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"9 грудня, 23:00 • 13794 перегляди
Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зониVideo9 грудня, 23:32 • 11515 перегляди
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС10 грудня, 02:10 • 4746 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 11900 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 6364 перегляди
Публікації
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 12408 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 53125 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 41653 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 43044 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 61861 перегляди
УНН Lite
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 1414 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 14187 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 31952 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 32305 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 68635 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила виявлення тіла 41-річного чоловіка з ножовими пораненнями. На місці події працюють правоохоронці та судово-медичний експерт.

У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями

У Києві, у Печерському районі, виявили тіло 41-річного киянина з ножовими пораненнями, поліція встановлює обставини смерті чоловіка, повідомили у ГУНП у столиці після повідомлень у ЗМІ, що у Києві виявили мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка Дмитра, пише УНН.

Сьогодні, близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення у одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями

- повідомили у поліції.

Наразі, як вказано, на місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Доповнення

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що у Києві знайшли мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка - 41-річного Дмитра Каденюка, і що тіло виявили у квартирі в Печерському районі міста.

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Обшук
Сутички
Київ