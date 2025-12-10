У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями
Київ • УНН
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила виявлення тіла 41-річного чоловіка з ножовими пораненнями. На місці події працюють правоохоронці та судово-медичний експерт.
У Києві, у Печерському районі, виявили тіло 41-річного киянина з ножовими пораненнями, поліція встановлює обставини смерті чоловіка, повідомили у ГУНП у столиці після повідомлень у ЗМІ, що у Києві виявили мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка Дмитра, пише УНН.
Сьогодні, близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення у одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями
Наразі, як вказано, на місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Доповнення
Раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що у Києві знайшли мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка - 41-річного Дмитра Каденюка, і що тіло виявили у квартирі в Печерському районі міста.