В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями
Киев • УНН
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила обнаружение тела 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями. На месте происшествия работают правоохранители и судебно-медицинский эксперт.
В Киеве, в Печерском районе, обнаружили тело 41-летнего киевлянина с ножевыми ранениями, полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, сообщили в ГУНП в столице после сообщений в СМИ, что в Киеве обнаружили мертвым сына космонавта Леонида Каденюка Дмитрия, пишет УНН.
Сегодня, около 08:00 часов в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в одной из квартир местной многоэтажки тела 41-летнего киевлянина с ножевыми ранениями
Сейчас, как указано, на месте работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт.
Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Дополнение
Ранее сегодня СМИ сообщили, что в Киеве нашли мертвым сына космонавта Леонида Каденюка - 41-летнего Дмитрия Каденюка, и что тело обнаружили в квартире в Печерском районе города.