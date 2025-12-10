В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями

В Киеве, в Печерском районе, обнаружили тело 41-летнего киевлянина с ножевыми ранениями, полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, сообщили в ГУНП в столице после сообщений в СМИ, что в Киеве обнаружили мертвым сына космонавта Леонида Каденюка Дмитрия, пишет УНН.

Сегодня, около 08:00 часов в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в одной из квартир местной многоэтажки тела 41-летнего киевлянина с ножевыми ранениями - сообщили в полиции.

Сейчас, как указано, на месте работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Дополнение

Ранее сегодня СМИ сообщили, что в Киеве нашли мертвым сына космонавта Леонида Каденюка - 41-летнего Дмитрия Каденюка, и что тело обнаружили в квартире в Печерском районе города.