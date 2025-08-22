Загроза закриття: ВР закликала Уряд забезпечити фінансування малокомплектних шкіл

В умовах війни право дітей на освіту має залишатися безумовним пріоритетом. У зв'язку з цим Верховна Рада ухвалила постанову із закликом до Уряду забезпечити належний доступ до освіти у громадах, повідомляє УНН із посиланням на віцеспікерку Олену Кондратюк.

За її словами, загроза закриття малокомплектних шкіл у селах, гірських та прифронтових громадах викликала серйозне занепокоєння суспільства. Причина - урядова постанова, яка з 1 вересня 2025 року забороняє фінансування шкіл із менш ніж 45 учнями.

Простими словами, вже з нового навчального року багато дітей, особливо з прифронтових територій та гірських населених пунктів, можуть втратити доступ до освіти. Багато закладів освіти комунальної форми власності можуть взагалі припинити свою діяльність через брак фінансування