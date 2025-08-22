Загроза закриття: ВР закликала Уряд забезпечити фінансування малокомплектних шкіл
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила постанову із закликом до Уряду забезпечити належний доступ до освіти. Під загрозою закриття - малокомплектні школи у селах, гірських та прифронтових громадах.
В умовах війни право дітей на освіту має залишатися безумовним пріоритетом. У зв'язку з цим Верховна Рада ухвалила постанову із закликом до Уряду забезпечити належний доступ до освіти у громадах, повідомляє УНН із посиланням на віцеспікерку Олену Кондратюк.
Деталі
За її словами, загроза закриття малокомплектних шкіл у селах, гірських та прифронтових громадах викликала серйозне занепокоєння суспільства. Причина - урядова постанова, яка з 1 вересня 2025 року забороняє фінансування шкіл із менш ніж 45 учнями.
Простими словами, вже з нового навчального року багато дітей, особливо з прифронтових територій та гірських населених пунктів, можуть втратити доступ до освіти. Багато закладів освіти комунальної форми власності можуть взагалі припинити свою діяльність через брак фінансування
Вона зазначила, що Верховна Рада ухвалила постанову із закликом до Уряду терміново виправити ситуацію та змінити відповідні норми.
"Малокомплектні школи повинні працювати там, де це можливо. Не сумнівна економія, а право дітей на освіту в умовах війни має бути головним", - підкреслила віцеспікерка.
Нагадаємо
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про відновлення очного навчання у 155 школах до кінця року та запровадження гарячого харчування для учнів 1-11 класів. Програма передбачає підготовку інфраструктури для забезпечення харчування по всій країні.
