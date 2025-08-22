Загроза закриття: ВР закликала Уряд забезпечити фінансування малокомплектних шкіл

$41.220.16
Ексклюзив
15:16 • 12053 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 12738 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 11307 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 12961 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 14673 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 11358 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 18170 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 18966 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13044 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13926 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у СевастополіPhoto22 серпня, 10:52
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10
Суддя наказав демонтувати центр утримання мігрантів "Alligator Alcatraz": повне знесення очікується за 60 днів22 серпня, 13:50
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
15:16 • 12053 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 12961 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 14673 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 18170 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марк Рютте
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Дніпропетровська область
Краматорськ
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18
Безпілотний літальний апарат
Футбол
КАБ-500
КАБ-250
Лікарські засоби

Загроза закриття: ВР закликала Уряд забезпечити фінансування малокомплектних шкіл

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Верховна Рада ухвалила постанову із закликом до Уряду забезпечити належний доступ до освіти. Під загрозою закриття - малокомплектні школи у селах, гірських та прифронтових громадах.

Загроза закриття: ВР закликала Уряд забезпечити фінансування малокомплектних шкіл

В умовах війни право дітей на освіту має залишатися безумовним пріоритетом. У зв'язку з цим Верховна Рада ухвалила постанову із закликом до Уряду забезпечити належний доступ до освіти у громадах, повідомляє УНН із посиланням на віцеспікерку Олену Кондратюк.

Деталі

За її словами, загроза закриття малокомплектних шкіл у селах, гірських та прифронтових громадах викликала серйозне занепокоєння суспільства. Причина - урядова постанова, яка з 1 вересня 2025 року забороняє фінансування шкіл із менш ніж 45 учнями.

Простими словами, вже з нового навчального року багато дітей, особливо з прифронтових територій та гірських населених пунктів, можуть втратити доступ до освіти. Багато закладів освіти комунальної форми власності можуть взагалі припинити свою діяльність через брак фінансування

- наголосила Кондратюк.

Вона зазначила, що Верховна Рада ухвалила постанову із закликом до Уряду терміново виправити ситуацію та змінити відповідні норми.

"Малокомплектні школи повинні працювати там, де це можливо. Не сумнівна економія, а право дітей на освіту в умовах війни має бути головним", - підкреслила віцеспікерка.

Нагадаємо

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про відновлення очного навчання у 155 школах до кінця року та запровадження гарячого харчування для учнів 1-11 класів. Програма передбачає підготовку інфраструктури для забезпечення харчування по всій країні.

