Угроза закрытия: ВР призвала Правительство обеспечить финансирование малокомплектных школ
Киев • УНН
Верховная Рада приняла постановление с призывом к Правительству обеспечить надлежащий доступ к образованию. Под угрозой закрытия – малокомплектные школы в селах, горных и прифронтовых общинах.
В условиях войны право детей на образование должно оставаться безусловным приоритетом. В связи с этим Верховная Рада приняла постановление с призывом к Правительству обеспечить надлежащий доступ к образованию в общинах, сообщает УНН со ссылкой на вице-спикера Елену Кондратюк.
Детали
По ее словам, угроза закрытия малокомплектных школ в селах, горных и прифронтовых общинах вызвала серьезное беспокойство общества. Причина - правительственное постановление, которое с 1 сентября 2025 года запрещает финансирование школ с менее чем 45 учениками.
Простыми словами, уже с нового учебного года многие дети, особенно из прифронтовых территорий и горных населенных пунктов, могут потерять доступ к образованию. Многие учебные заведения коммунальной формы собственности могут вообще прекратить свою деятельность из-за нехватки финансирования
Она отметила, что Верховная Рада приняла постановление с призывом к Правительству срочно исправить ситуацию и изменить соответствующие нормы.
"Малокомплектные школы должны работать там, где это возможно. Не сомнительная экономия, а право детей на образование в условиях войны должно быть главным", - подчеркнула вице-спикер.
Напомним
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о возобновлении очного обучения в 155 школах до конца года и введении горячего питания для учащихся 1-11 классов. Программа предусматривает подготовку инфраструктуры для обеспечения питания по всей стране.
