Угроза закрытия: ВР призвала Правительство обеспечить финансирование малокомплектных школ

Эксклюзив
15:16 • 12035 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 12718 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 11289 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 12944 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 14658 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 11355 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 18164 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 18965 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13039 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13923 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Генштаб: ВМС ВСУ ликвидировали базу российских дронов в СевастополеPhoto22 августа, 10:52 • 5600 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 12423 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 9004 просмотра
Судья приказал демонтировать центр содержания мигрантов "Alligator Alcatraz": полный снос ожидается через 60 дней22 августа, 13:50 • 3312 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 10177 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 10199 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Крым
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo14:39 • 11289 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 9034 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 12437 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 16404 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 24481 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Нефть
Крылатая ракета
Футбол

Угроза закрытия: ВР призвала Правительство обеспечить финансирование малокомплектных школ

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Верховная Рада приняла постановление с призывом к Правительству обеспечить надлежащий доступ к образованию. Под угрозой закрытия – малокомплектные школы в селах, горных и прифронтовых общинах.

Угроза закрытия: ВР призвала Правительство обеспечить финансирование малокомплектных школ

В условиях войны право детей на образование должно оставаться безусловным приоритетом. В связи с этим Верховная Рада приняла постановление с призывом к Правительству обеспечить надлежащий доступ к образованию в общинах, сообщает УНН со ссылкой на вице-спикера Елену Кондратюк.

Детали

По ее словам, угроза закрытия малокомплектных школ в селах, горных и прифронтовых общинах вызвала серьезное беспокойство общества. Причина - правительственное постановление, которое с 1 сентября 2025 года запрещает финансирование школ с менее чем 45 учениками.

Простыми словами, уже с нового учебного года многие дети, особенно из прифронтовых территорий и горных населенных пунктов, могут потерять доступ к образованию. Многие учебные заведения коммунальной формы собственности могут вообще прекратить свою деятельность из-за нехватки финансирования

- подчеркнула Кондратюк.

Она отметила, что Верховная Рада приняла постановление с призывом к Правительству срочно исправить ситуацию и изменить соответствующие нормы.

"Малокомплектные школы должны работать там, где это возможно. Не сомнительная экономия, а право детей на образование в условиях войны должно быть главным", - подчеркнула вице-спикер.

Напомним

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о возобновлении очного обучения в 155 школах до конца года и введении горячего питания для учащихся 1-11 классов. Программа предусматривает подготовку инфраструктуры для обеспечения питания по всей стране.

В Украине введены в эксплуатацию 33 подземные школы - Лисовый21.08.25, 15:28 • 3028 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Образование
Образование
Ребенок
Верховная Рада