Загарбники обіцяють відновити туризм на захоплених територіях
Київ • УНН
Країна-агресор знову обіцяє відновити туризм на окупованих територіях, попри реальну ситуацію. Місцеві чиновники рапортують про "покращення", але пляжі залишаються порожніми через виїзд персоналу та розміщення військових.
Країна-терорист знову обіцяє "відновити туризм" на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Ці обіцянки лунають вже третій рік поспіль, проте реальність залишається геть іншою.
На нещодавньому форумі в Криму, організованому місцевими гауляйтерами, чиновники рапортували про "покращення" у галузі туризму, демонструючи графіки з позитивними показниками. Однак у реальному житті ситуація виглядає безрадісно: масовий виїзд персоналу та власників готелів, а також розміщення військових у захоплених курортних закладах призводять до порожніх пляжів.
В умовах триваючої війни та економічної нестабільності, окупанти продовжують створювати паралельну реальність, де планують налагодити туристичний сезон у регіонах, де самі ж розв'язали війну. Ці обіцянки про відновлення туризму виглядають як спроба прикрити реальні проблеми, з якими стикаються місцеві мешканці.
росіяни імітують туризм на окупованих територіях України - Центр нацспротиву27.06.24, 15:51 • 18652 перегляди