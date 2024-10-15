Захватчики обещают восстановить туризм на захваченных территориях
Киев • УНН
Страна-агрессор снова обещает восстановить туризм на оккупированных территориях, несмотря на реальную ситуацию. Местные чиновники рапортуют об "улучшении", но пляжи остаются пустыми из-за выезда персонала и размещения военных.
Страна-террорист снова обещает "восстановить туризм" на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Эти обещания звучат уже третий год подряд, однако реальность остается совсем другой.
На недавнем форуме в Крыму, организованном местными гауляйтерами, чиновники рапортовали об "улучшении" в сфере туризма, демонстрируя графики с положительными показателями. Однако в реальной жизни ситуация выглядит безрадостно: массовый выезд персонала и владельцев отелей, а также размещение военных в захваченных курортных заведениях приводят к пустым пляжам.
В условиях продолжающейся войны и экономической нестабильности, оккупанты продолжают создавать параллельную реальность, где планируют наладить туристический сезон в регионах, где сами же развязали войну. Эти обещания о восстановлении туризма выглядят как попытка прикрыть реальные проблемы, с которыми сталкиваются местные жители.
россияне имитируют туризм на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления27 июня 2024, 12:51 • 18399 просмотров