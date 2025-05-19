Загадкову білу смугу помітили над небом США: що сталося

Незвична біла смуга світла прорізала небо США під час раптової геомагнітної бурі та полярного сяйва, викликавши здивування серед мешканців. Як з’ясувалося, таємниче явище було наслідком запуску китайської ракети.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Space.

У ніч на 17 травня деякі американці стали свідками незвичайного видовища: під час полярного сяйва небо над Колорадо освітила яскрава біла смуга світла, що спантеличила багатьох. Разом із несподіваною геомагнітною бурею класу G2 вона стала подвійним сюрпризом для астрономів і фотографів.

Спочатку припустили, що це STEVE - рідкісне атмосферне явище, яке іноді супроводжує північне сяйво. Але згодом з’ясувалося, що причина зовсім інша.

Полярне сяйво брижило низько на північному горизонті, коли раптом високо в небі з’явилася яскрава смуга світла, що нагадувала повернення ракети в атмосферу, і потекла вниз до горизонту - розповів фотограф Майк Левінскі виданню Spaceweather.com.

Він зафіксував подію над Крестоуном, штат Колорадо.

Як виявилось, причиною явища став запуск ракети Zhuque-2E з китайського космодрому Цзюцюань, що відбувся менш ніж за годину до цього. Ракета вивела на орбіту шість супутників, і світловий слід був результатом або циклічного вигорання, або скидання залишків палива.

Астроном Джонатан Макдауелл підтвердив у соцмережі X, що біла смуга світла пов’язана з проходженням верхнього ступеня ракети над районом Four Corners на висоті близько 250 км.

Дізнатися, що це знову запуск ракети з Китаю, просто неймовірно! Рік і кілька днів тому я бачив те саме… - прокоментував користувач Шлітт в X.

Подібні зорові ефекти від ракетного палива вже ставали причиною плутанини раніше — як-от у випадках запусків Falcon 9 від SpaceX, які створювали спіралеподібні хмари в небі, викликаючи здивування у непідготовлених глядачів.

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