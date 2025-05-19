Загадочную белую полосу заметили над небом США: что случилось

Необычная белая полоса света прорезала небо США во время внезапной геомагнитной бури и полярного сияния, вызвав удивление среди жителей. Как выяснилось, таинственное явление было следствием запуска китайской ракеты.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.

В ночь на 17 мая некоторые американцы стали свидетелями необычного зрелища: во время полярного сияния небо над Колорадо осветила яркая белая полоса света, что озадачило многих. Вместе с неожиданной геомагнитной бурей класса G2 она стала двойным сюрпризом для астрономов и фотографов.

Сначала предположили, что это STEVE - редкое атмосферное явление, которое иногда сопровождает северное сияние. Но впоследствии выяснилось, что причина совсем другая.

Полярное сияние рябило низко на северном горизонте, когда вдруг высоко в небе появилась яркая полоса света, напоминавшая возвращение ракеты в атмосферу, и потекла вниз к горизонту - рассказал фотограф Майк Левински изданию Spaceweather.com.

Он зафиксировал происшествие над Крестоуном, штат Колорадо.

Как оказалось, причиной явления стал запуск ракеты Zhuque-2E с китайского космодрома Цзюцюань, который состоялся менее чем за час до этого. Ракета вывела на орбиту шесть спутников, и световой след был результатом либо циклического выгорания, либо сброса остатков топлива.

Астроном Джонатан Макдауэлл подтвердил в соцсети X, что белая полоса света связана с прохождением верхней ступени ракеты над районом Four Corners на высоте около 250 км.

Узнать, что это снова запуск ракеты из Китая, просто невероятно! Год и несколько дней назад я видел то же самое… - прокомментировал пользователь Шлитт в X.

Подобные зрительные эффекты от ракетного топлива уже становились причиной путаницы ранее - как в случаях запусков Falcon 9 от SpaceX, которые создавали спиралевидные облака в небе, вызывая удивление у неподготовленных зрителей.

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