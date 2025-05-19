Загадочную белую полосу заметили над небом США: что случилось
Киев • УНН
Во время геомагнитной бури над США заметили странную белую полосу. Выяснилось, что это след от запуска китайской ракеты Zhuque-2E, которая вывела на орбиту шесть спутников.
Необычная белая полоса света прорезала небо США во время внезапной геомагнитной бури и полярного сияния, вызвав удивление среди жителей. Как выяснилось, таинственное явление было следствием запуска китайской ракеты.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.
В ночь на 17 мая некоторые американцы стали свидетелями необычного зрелища: во время полярного сияния небо над Колорадо осветила яркая белая полоса света, что озадачило многих. Вместе с неожиданной геомагнитной бурей класса G2 она стала двойным сюрпризом для астрономов и фотографов.
Сначала предположили, что это STEVE - редкое атмосферное явление, которое иногда сопровождает северное сияние. Но впоследствии выяснилось, что причина совсем другая.
Полярное сияние рябило низко на северном горизонте, когда вдруг высоко в небе появилась яркая полоса света, напоминавшая возвращение ракеты в атмосферу, и потекла вниз к горизонту
Он зафиксировал происшествие над Крестоуном, штат Колорадо.
Как оказалось, причиной явления стал запуск ракеты Zhuque-2E с китайского космодрома Цзюцюань, который состоялся менее чем за час до этого. Ракета вывела на орбиту шесть спутников, и световой след был результатом либо циклического выгорания, либо сброса остатков топлива.
Астроном Джонатан Макдауэлл подтвердил в соцсети X, что белая полоса света связана с прохождением верхней ступени ракеты над районом Four Corners на высоте около 250 км.
Узнать, что это снова запуск ракеты из Китая, просто невероятно! Год и несколько дней назад я видел то же самое…
Подобные зрительные эффекты от ракетного топлива уже становились причиной путаницы ранее - как в случаях запусков Falcon 9 от SpaceX, которые создавали спиралевидные облака в небе, вызывая удивление у неподготовленных зрителей.
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