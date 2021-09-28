Загострення між Сербією та Косово: у посольстві повідомили про рекомендації українцям

Цитата:

“Україна не визнає незалежність Косово та не має з Косово дипломатичних відносин. Водночас, у рекомендаціях МЗС громадянам, які планують відвідати Республіку Сербія і, зокрема, регіон Косово і Метохію зазначено, що у випадку поїздки в Косово МЗС радить попередньо проконсультуватись в посольстві України в Республіці Сербія щодо безпекової ситуації в регіоні. Також МЗС пояснює, яким чином громадяни України можуть здійснити поїздку в Косово, роз’яснено особливості перетину кордонів, розміщено інформацію щодо візового режиму з Косово”, — повідомили в посольстві.

Деталі

За інформацією дипломатів, наразі посольство не отримувало звернень по допомогу від громадян України у зв’язку з нещодавнім загостренням у регіоні.

Також у посольстві повідомили, що станом на червень 2021 року на території Республіки Сербії, за даними МВС Республіки Сербії, офіційно перебуває 1186 громадян України.

Водночас варто зазначити, що українці — одна з національних меншин Сербії. Згідно з переписом 2002 року, у Сербії проживало 5354 українців, з яких 4635 проживали в автономному краї Воєводина.

Додамо

Як розповіли напередодні УНН у місії України при НАТО, українські військовослужбовці у силах KFOR не виконують завдання безпосередньо на кордоні між Косово і Сербією, де наразі відбувається загострення, тому загрози їхньому життю немає.

Контекст

Минулого тижня ситуація на кордоні Сербії та Косово загострилася через розміщення в прикордонній зоні Косово загонів поліцейського спецназу. Президент Сербії віддав наказ привести армію в підвищену бойову готовність.

Про Косово

У 2008 році Косово відкололося від Сербії і в односторонньому порядку проголосило незалежність від Белграда. Її визнали багато європейських держав, включаючи Німеччину, а також США. Белград з цим не згоден: він вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає. Україна не визнає незалежність Косово. Позицію Сербії поділяють і Росія, більшість держав пострадянського простору, а також Китай і Індія.



