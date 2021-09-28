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Обострение между Сербией и Косово: в посольстве сообщили о рекомендациях украинцам

Киев  •  УНН

 • 46681 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В случае поездки в Косово МИД советует украинским гражданам предварительно проконсультироваться в посольстве Украины в Республике Сербия по ситуации с безопасностью в регионе. Об этом сообщили УНН в посольстве Украины в Республике Сербия.

Цитата:

"Украина не признает независимость Косово и не имеет с Косово дипломатических отношений. В то же время, в рекомендациях МИД гражданам, которые планируют посетить Республику Сербия и, в частности, регион Косово и Метохию указано, что в случае поездки в Косово МИД советует предварительно проконсультироваться в посольстве Украины в Республике Сербия по ситуации с безопасностью в регионе. Также МИД объясняет, каким образом граждане Украины могут совершить поездку в Косово, разъяснены особенности пересечения границ, размещена информация о визовом режиме с Косово", - сообщили в посольстве.

Детали

По информации дипломатов, пока посольство не получало обращений за помощью от граждан Украины в связи с недавним обострением в регионе.

Также в посольстве сообщили, что на июнь 2021 года на территории Республики Сербии, по данным МВД Республики Сербии, официально находится 1186 граждан Украины.

Вместе с тем следует отметить, что украинцы - одно из национальных меньшинств Сербии. Согласно переписи 2002 года, в Сербии проживало 5354 украинцев, из которых 4635 проживали в автономном крае Воеводина.

Добавим

Как рассказали накануне УНН в миссии Украины при НАТО, украинские военнослужащие в силах KFOR не выполняют задания непосредственно на границе между Косово и Сербией, где сейчас происходит обострение, поэтому угрозы их жизни нет.

Контекст

На прошлой неделе ситуация на границе Сербии и Косово обострилась из-за размещения в приграничной зоне Косово отрядов полицейского спецназа. Президент Сербии отдал приказ привести армию в повышенную боевую готовность.

О Косово

В 2008 году Косово откололось от Сербии и в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда. Его признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград с этим не согласен: он считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Украина не признает независимость Косово. Позицию Сербии разделяют и Россия, большинство стран постсоветского пространства, а также Китай и Индия.

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