Загибель трьох пілотів в авіакатастрофі під Житомиром: почалася розшифровка чорних скриньок - ДБР

Радниця повідомила, що станом на цю годину відомо дві новини з приводу авіатрощі на Житомирщині.

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"По-перше, вже почалася розшифровка чорних скриньок, тобто бортових самописців. Ми з вами розуміємо, що особлива увага буде приділена роботі частин механізмів літаків, тобто технічним характеристикам. Ми з вами розуміємо, що з чорної скриньки зазвичай ми з вами отримуємо аудіозаписи, які надані експертизі і відповідно слідчим, які є доказовою базою чи іншим кримінальним провадженням. Так, окрім аудіо, я одразу акцентую увагу на тому, що так як ці скриньки вже сьогодні почали розшифровувати, то особлива увага все-таки буде надана технічним характеристикам механізмів літаків, щоб дізнатися, переконатися, що насправді могло стати причиною цієї жахливої авіакатастрофи”, - зазначила Сап'ян.

Другою новиною, яку зазначила речниця ДБР, стало те, що “розпочалося 8 експертиз, які також мають довести, що літаки були несправні, або це була помилка пілотів, або це було порушення при організації здійснення польотів”.

Вона додала, що дослідження проводиться масштабно і всебічно, жоден аспект не залишиться поза увагою.

“Катастрофа сталася наприкінці дня 25 серпня, сьогодні у нас 29 серпня. Наразі вже опитано близько 30 свідків. Це як цивільні громадяни, так і безпосередньо ті, хто був або залучений до цих процесів, або в той день перебував на робочому місці. Ми працюємо в цьому напрямку”, - сказала радниця.

Нагадаємо

Трагедія сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних сил ЗСУ. Серед загиблих також відомий український військовий льотчик з позивним “Джус”.

Наразі розслідування загибелі трьох пілотів в авіакатастрофі у Житомирській області триває. Слідчі розглядають три версії - технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації здійснення польотів.