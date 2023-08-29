Гибель трех пилотов в авиакатастрофе под Житомиром: началась расшифровка черных ящиков - ГБР

ukru
19:26 • 12168 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 57440 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 101017 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 101925 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 89886 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84819 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108107 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130610 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166729 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198124 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 35839 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 107001 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 101900 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 99436 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 30318 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166729 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 198124 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140728 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147359 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183962 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 30339 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 99454 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119211 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154996 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161932 просмотра
Актуальное
Гибель трех пилотов в авиакатастрофе под Житомиром: началась расшифровка черных ящиков - ГБР

Гибель трех пилотов в авиакатастрофе под Житомиром: началась расшифровка черных ящиков - ГБР

Киев • УНН

 • 445503 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Специалисты начали расшифровывать “черные ящики” самолетов L-39, столкновение которых привело к смерти трех пилотов Воздушных сил ВСУ, сообщила в эфире телемарафона во вторник советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает УНН.

Советник сообщила, что по состоянию на этот час известно две новости по поводу авиакатастрофы в Житомирской области.

Цитата

"Во-первых, уже началась расшифровка черных ящиков, то есть бортовых самописцев. Мы с вами понимаем, что особое внимание будет уделено работе частей механизмов самолетов, то есть техническим характеристикам. Мы с вами понимаем, что из черного ящика обычно мы с вами получаем аудиозаписи, которые предоставлены экспертизе и соответственно следователям, которые являются доказательной базой или иным уголовным производством. В частности, кроме аудио, я сразу акцентирую внимание на том, что так как эти ящики уже сегодня начали расшифровывать, то особое внимание все-таки будет предоставлено техническим характеристикам механизмов самолетов, чтобы узнать, убедиться, что на самом деле могло стать причиной этой ужасной авиакатастрофы”, - отметила Сапьян.

Второй новостью, которую отметила спикер ГБР, стало то, что “началось 8 экспертиз, которые также должны доказать, что самолеты были неисправны, или это была ошибка пилотов, или это было нарушение при организации осуществления полетов”.

Она добавила, что исследование проводится масштабно и всесторонне, ни один аспект не останется без внимания.

“Катастрофа произошла в конце дня 25 августа, сегодня у нас 29 августа. На данный момент уже опрошено около 30 свидетелей. Это как гражданские граждане, так и непосредственно те, кто был либо вовлечен в эти процессы, либо в тот день находился на рабочем месте. Мы работаем в этом направлении”, - сказала советник.

Напомним

Трагедия произошла 25 августа. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных сил ВСУ. Среди погибших также известный украинский военный летчик с позывным “Джус”.

Сейчас расследование гибели трех пилотов в авиакатастрофе в Житомирской области продолжается. Следователи рассматривают три версии - техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы