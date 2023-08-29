Гибель трех пилотов в авиакатастрофе под Житомиром: началась расшифровка черных ящиков - ГБР

Советник сообщила, что по состоянию на этот час известно две новости по поводу авиакатастрофы в Житомирской области.

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"Во-первых, уже началась расшифровка черных ящиков, то есть бортовых самописцев. Мы с вами понимаем, что особое внимание будет уделено работе частей механизмов самолетов, то есть техническим характеристикам. Мы с вами понимаем, что из черного ящика обычно мы с вами получаем аудиозаписи, которые предоставлены экспертизе и соответственно следователям, которые являются доказательной базой или иным уголовным производством. В частности, кроме аудио, я сразу акцентирую внимание на том, что так как эти ящики уже сегодня начали расшифровывать, то особое внимание все-таки будет предоставлено техническим характеристикам механизмов самолетов, чтобы узнать, убедиться, что на самом деле могло стать причиной этой ужасной авиакатастрофы”, - отметила Сапьян.

Второй новостью, которую отметила спикер ГБР, стало то, что “началось 8 экспертиз, которые также должны доказать, что самолеты были неисправны, или это была ошибка пилотов, или это было нарушение при организации осуществления полетов”.

Она добавила, что исследование проводится масштабно и всесторонне, ни один аспект не останется без внимания.

“Катастрофа произошла в конце дня 25 августа, сегодня у нас 29 августа. На данный момент уже опрошено около 30 свидетелей. Это как гражданские граждане, так и непосредственно те, кто был либо вовлечен в эти процессы, либо в тот день находился на рабочем месте. Мы работаем в этом направлении”, - сказала советник.

Напомним

Трагедия произошла 25 августа. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных сил ВСУ. Среди погибших также известный украинский военный летчик с позывным “Джус”.

Сейчас расследование гибели трех пилотов в авиакатастрофе в Житомирской области продолжается. Следователи рассматривают три версии - техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.