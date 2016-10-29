Загалом бюджети об’єднаних громад зросли більше ніж у 7 разів — Мінрегіон

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Аналіз бюджетів і моніторинг проектів об’єднаних територіальних громад дозволяють зробити висновок, що ситуація у містах і селах до і після об’єднання суттєво відрізняється. Загалом бюджети об’єднаних громад зросли більше ніж у 7 разів. Про це сказав директор Департаменту місцевого самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону Сергій Шаршов в ефірі програми Українського радіо, повідомляє УНН.