Загалом бюджети об’єднаних громад зросли більше ніж у 7 разів — Мінрегіон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Аналіз бюджетів і моніторинг проектів об’єднаних територіальних громад дозволяють зробити висновок, що ситуація у містах і селах до і після об’єднання суттєво відрізняється. Загалом бюджети об’єднаних громад зросли більше ніж у 7 разів. Про це сказав директор Департаменту місцевого самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону Сергій Шаршов в ефірі програми Українського радіо, повідомляє УНН.
“Загалом бюджети об’єднаних громад зросли більше ніж у 7 разів, власні доходи збільшились вдвічі. Завдяки цьому, вперше за багато років з’явилася можливість реалізовувати проекти розвитку навіть у сільських громадах”, — сказав Сергій Шаршов.
Він повідомив, що за кошти сільських рад об’єднаних громад, зокрема, закуплено 20 шкільних автобусів, відремонтовано доріг на 360 млн грн.
“Ще два роки тому багатьом в таке важко було навіть повірити”, — зазначив Сергій Шаршов.
Як повідомляв УНН, за оцінками експерта з місцевого самоврядування та державного управління Руслана Плюща, майже всі прибутки громад, які вони отримали завдяки перерозподілу податків та фінансовій децентралізації, будуть спрямовані на забезпечення тих функцій, які місцевій владі передасть центральна влада. За словами експерта, коштів на розвиток майже не залишиться.
“Усі бюджетні субвенції, дотації, додаткове фінансування і перерозподіл залишків природно будуть використані в покритті витрат, але ймовірно не закриють всі потенційні „дірки“ місцевих бюджетів. У підсумку всі надприбутки, про які говорить Мінрегіон і місцева влада, підуть не на розвиток, а на елементарне життєзабезпечення”, — вважає Р.Плющ.
На думку експерта, найприкрішим є те, що всі успіхи реформи децентралізації нівелюються чиновниками на верхах.
“Життєво необхідний продуманий перерозподіл функцій, а не просто скидання фінансового баласту з держбюджету до місцевих. Ситуація ускладнюється непідготовленістю і безініцітівністю представників місцевої влади — продовжують чекати вказівки зверху, продовжують чекати фінансових вливань. Необхідно міняти мислення, працювати, вчити. Гроші повинні використовуватися ефективно”, — наголосив Р.Плющ.