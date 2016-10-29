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В общем бюджеты объединенных общин выросли более чем в 7 раз - Минрегион

В общем бюджеты объединенных общин выросли более чем в 7 раз - Минрегион

Киев • УНН

 • 8770 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Анализ бюджетов и мониторинг проектов объединенных территориальных общин позволяют сделать вывод, что ситуация в городах и селах до и после объединения существенно отличается. В общем бюджеты объединенных общин выросли более чем в 7 раз. Об этом сказал директор Департамента местного самоуправления и территориальной организации власти Минрегиона Сергей Шаршов в эфире программы Украинского радио, сообщает УНН.

"В целом бюджеты объединенных общин выросли более чем в 7 раз, собственные доходы увеличились вдвое. Благодаря этому, впервые за много лет появилась возможность реализовывать проекты развития даже в сельских общинах", - сказал Сергей Шаршов.

Он сообщил, что за счет сельских советов объединенных общин, в частности, закуплено 20 школьных автобусов, отремонтировано дорог на 360 млн грн.

"Еще два года назад многим в такое трудно было даже поверить", - отметил Сергей Шаршов.

Как сообщал УНН, по оценкам эксперта по местному самоуправлению и государственному управлению Руслана Плюща, почти все доходы общин, которые они получили благодаря перераспределению налогов и финансовой децентрализации, будут направлены на обеспечение тех функций, которые местной власти передаст центральная власть. По словам эксперта, средств на развитие почти не останется.

"Все бюджетные субвенции, дотации, дополнительное финансирование и перераспределение остатков естественно будут использованы в покрытии расходов, но вероятно не закроют все потенциальные "дыры" местных бюджетов. В итоге все сверхприбыли, о которых говорит Минрегион и местная власть, пойдут не на развитие, а на элементарное жизнеобеспечение", - считает Р.Плющ.

По мнению эксперта, досадным является то, что все успехи реформы децентрализации нивелируются чиновниками на верхах.

"Жизненно необходим продуманное перераспределение функций, а не просто сброс финансового балласта из госбюджета в местные. Ситуация осложняется неподготовленностью и безинициативностью представителей местной власти - продолжают ждать указания сверху, продолжают ждать финансовых вливаний. Необходимо менять мышление, работать, учить. Деньги должны использоваться эффективно", - подчеркнул Р.Плющ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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