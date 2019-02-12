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Забудовник розповів про переваги різних програм лояльності для придбання житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Програми лояльності для інвесторів, які бажають придбати житло, мають свої особливості та свої переваги. Про переваги програм розповів президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір, повідомляє УНН.

“Програми лояльності були, є і будуть. Всі квартири від "Київміськбуду“ можна купити за повну вартість зі знижкою, в розстрочку або за допомогою іпотечного кредиту, як одноосібно, так і за пайової участі. У кожної програми свої переваги. Купуючи на етапі "котловану“, людина має не тільки найнижчу вартість квадратного метра, а й найширший вибір планувань, а якщо ще й за повну вартість, то економія на покупці становить до 10-15%, це істотні суми”, — пояснив президент холдингу.

Кушнір вважає, що розстрочка виручає, якщо у покупця немає всієї необхідної суми, заплативши 30-50%, залишок розподілять на виплату рівними частинами до введення будинку в експлуатацію, це в середньому (якщо купувати на етапі котловану) становить 16-36 місяців.

“Іпотеку, як правило, оформляють ті, кому потрібен для погашення кредиту більш тривалий період або ж купують квартири у введених будинках, тобто з правом власності. "Київміськбуд“ співпрацює з трьома банками. У них різні вимоги до позичальника і різні пільгові періоди, але термін, на який можна взяти такий кредит — від 1 до 20 років”, — пояснив Кушнір.

Ще один з фінансових інструментів — пайова купівля. За словами президента “Київміськбуду”, вона дає можливість придбати квартиру не тільки одноосібно, а й на кілька людей як співвласників.

“Це може бути подружня пара або близький родич одного з покупців, можливо один або партнер по бізнесу, і частка кожного в об’єкті визначається відповідно до відсотка оплаченої суми кожним із власників до загальної вартості квартири. Такою формою придбання можуть скористатися як два покупці, так і будь-яка кількість осіб, як в умовах 100% оплати, так і в розстрочку. Найчастіше, коли недостатньо грошей для здійснення одноосібної покупки, покупець змушений залучати до здійснення своїх намірів потенційних партнерів. Бувають також випадки, коли покупець навмисно привертає до покупки інших учасників, щоб розділити суму капіталовкладень або здійснити покупку не одного, а більше потенційно цікавих об’єктів будівництва. Кожен покупець визначає для себе, як він хоче/може зробити покупку, завдання наших менеджерів — підказати йому оптимальний варіант”, — пояснив глава холдингу.

Він також додав, що “Київміськбуд” співпрацює з трьома банками — це “Кристалбанк”, “Укргазбанк” і банк “Глобус”.

“У них різні умови за програмами співробітництва, і це не закостенілий процес, ми постійно розробляємо нові кредитні умови, зараз, наприклад, в "Кристалбанку“ можна взяти іпотечну позику на 18 місяців під 0,01% річних. Є й інші програми — кредитування під 5% річних, під 7,5% річних з різним терміном пільгового періоду, з різними вимогами до суми першого внеску. Обираючи покупку квартири за допомогою кредиту, людина може прорахувати самостійно або за допомогою менеджера, наскільки це йому зручно і вигідно”, — вважає Кушнір.

Він також зауважив, що у випадку, якщо ситуація після виборів не зміниться, то тенденція до зниження ставок буде спостерігатися і надалі. Кушнір впевнений, що у людей, після банківської кризи, потроху повертається довіра до фінустанов, і ті, своєю чергою, готові на більш лояльні умови. Але говорити про те, що можливе зниження ставок до європейських, поки не доводиться.

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