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Застройщик рассказал о преимуществах различных программ лояльности для приобретения жилья

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Программы лояльности для инвесторов, желающих приобрести жилье, имеют свои особенности и свои преимущества. О преимуществах программ рассказал президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, сообщает УНН.

"Программы лояльности были, есть и будут. Все квартиры от "Киевгорстроя" можно купить за полную стоимость со скидкой, в рассрочку или с помощью ипотечного кредита, как единолично, так и при долевом участии. У каждой программы свои преимущества. Покупая на этапе "котлована", человек имеет не только самую низкую стоимость квадратного метра, но и широкий выбор планировок, а если еще и за полную стоимость, то экономия на покупке составляет до 10-15%, это существенные суммы", - пояснил президент холдинга.

Кушнир считает, что рассрочка выручает, если у покупателя нет всей необходимой суммы, заплатив 30-50%, остаток распределят на выплату равными частями до ввода дома в эксплуатацию, это в среднем (если покупать на этапе котлована) составляет 16-36 месяцев.

"Ипотеку, как правило, оформляют те, кому нужен для погашения кредита более длительный период или же покупают квартиры в введенных домах, то есть с правом собственности. "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками. У них разные требования к заемщику и различные льготные периоды, но срок, на который можно взять такой кредит - от 1 до 20 лет", - пояснил Кушнир.

Еще один из финансовых инструментов - долевая покупка. По словам президента "Киевгорстроя", она дает возможность приобрести квартиру не только единолично, но и на несколько человек как совладельцев.

"Это может быть супружеская пара или близкий родственник одного из покупателей, возможно один или партнер по бизнесу, и доля каждого в объекте определяется в соответствии с процентом оплаченной суммы каждым из собственников в общей стоимости квартиры. Такой формой приобретения могут воспользоваться как два покупателя, так и любое количество человек, как в условиях 100% оплаты, так и в рассрочку. Чаще всего, когда недостаточно денег для осуществления единоличной покупки, покупатель вынужден привлекать к осуществлению своих намерений потенциальных партнеров. Бывают также случаи, когда покупатель намеренно привлекает к покупке других участников, чтобы разделить сумму капиталовложений или осуществить покупку не одного, а больше потенциально интересных объектов строительства. Каждый покупатель определяет для себя, как он хочет/может сделать покупку, задача наших менеджеров - подсказать ему оптимальный вариант", - пояснил глава холдинга.

Он также добавил, что "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками - это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и банк "Глобус".

"У них разные условия по программам сотрудничества, и это не закостенелый процесс, мы постоянно разрабатываем новые кредитные условия, сейчас, например, в "Кристалбанке" можно взять ипотечный заем на 18 месяцев под 0,01% годовых. Есть и другие программы - кредитование под 5% годовых, под 7,5% годовых с разным сроком льготного периода, с различными требованиями к сумме первого взноса. Выбирая покупку квартиры с помощью кредита, человек может просчитать самостоятельно или с помощью менеджера, насколько это ему удобно и выгодно", - считает Кушнир.

Он также отметил, что в случае, если ситуация после выборов не изменится, то тенденция к снижению ставок будет наблюдаться и в дальнейшем. Кушнир уверен, что у людей, после банковского кризиса, постепенно возвращается доверие к финучреждениям, и те, в свою очередь, готовы на более лояльные условия. Но говорить о том, что возможно снижение ставок до европейских, пока не приходится.

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