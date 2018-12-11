Відтепер можна придбати квартиру від “Київміськбуду” під 0,01%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” спільно з АТ “Кристалбанк” запровадили нову програму кредитування “Від мрій — до дій”. Тепер взяти позику на купівлю квартири від найбільшого забудовника столиці можна лише під 0,01%річних. Пільгова процентна ставка діє 18 перших місяців кредитування, пише УНН.
Програма пропонує:
• зручну схему погашення кредитних коштів (класична);
• гнучкі терміни кредитування (короткостроковий — 1 рік, довгостроковий — до 20 років);
• дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій та без будь — яких обмежень;
• відсутність щомісячних комісій;
• відсутність вимог Банку щодо додаткового забезпечення;
• відсутність витрат на оцінку нерухомості.
Для розгляду та прийняття рішення фінансовою установою, необхідно: заповнити анкету, надати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, документи, що підтверджують наявність шлюбних відносин, документи, що підтверджують отримання доходу. Термін між наданням документів потенційними позичальниками (покупцями об’єктів будівництва) та остаточними перерахуванням кредитних коштів на рахунки ПрАТ “ХК “Київмськбуд” складатиме — до 7 робочих днів.