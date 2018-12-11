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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Теперь можно приобрести квартиру от "Киевгорстроя" под 0,01%

Киев • УНН

 • 6974 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Холдинговая компания “Киевгорстрой” совместно с АО “Кристалбанк” ввели новую программу кредитования “Від мрій — до дій”. Теперь взять кредит на покупку квартиры от крупнейшего застройщика столицы можно под 0,01% годовых. Льготная процентная ставка действует 18 первых месяцев кредитования, пишет УНН.

Теперь можно приобрести квартиру от "Киевгорстроя" под 0,01%

Программа предлагает:

удобную схему погашения кредитных средств (классическую);
гибкие сроки кредитования (краткосрочный — 1 год, долгосрочный — до 20 лет);
досрочное погашение кредита без штрафных санкций и без каких-либо ограничений;
отсутствие ежемесячных комиссий;
отсутствие требований Банка по дополнительному обеспечению;
отсутствие затрат на оценку недвижимости.

Для рассмотрения и принятия решения финансовым учреждением, необходимо заполнить анкету, предоставить паспорт гражданина Украины и идентификационный код, документы, подтверждающие наличие брачных отношений, документы, подтверждающие получение дохода. Срок между предоставлением документов потенциальными заемщиками (покупателями объектов строительства) и окончательными перечислением кредитных средств на счета ЧАО “ХК “Киевгорстрой” составит — до 7 рабочих дней.

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