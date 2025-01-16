Заброньовані повним складом: у ДСНС спростували чутки про мобілізацію 50% співробітників
Київ • УНН
ДСНС офіційно спростувала інформацію про мобілізацію 50% співробітників служби. 90% особового складу ДСНС мають бронь, включаючи всіх працівників підрозділів оперативного реагування.
У ДСНС пояснили ситуацію із бронюванням співробітників. Зазначається, що 90% складу не підлягають мобілізації.
Передає УНН із посиланням на сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Офіційно: інформація про мобілізацію 50% співробітників ДСНС не відповідає дійсності. Як зазначалося раніше, 90% особового складу ДСНС заброньовано. -
У відомстві наголосили наступне:
працівники підрозділів оперативного реагування - пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо - заброньовані повним складом.
Щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто - ціною власного здоровʼя та життя. Вкотре просимо користуватися лише перевіреною інформацією.
Нагадаємо
З 22 січня до 1 березня 2025 року критичні підприємства можуть подавати заяви на бронювання без очікування 72 годин. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, а статус критичності потрібно оновити.
Україна готова відправити 150 рятувальників на допомогу США у боротьбі з пожежами в Каліфорнії - Зеленський12.01.25, 22:12 • 64066 переглядiв