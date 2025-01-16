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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Забронированы полным составом: в ГСЧС опровергли слухи о мобилизации 50% сотрудников

Забронированы полным составом: в ГСЧС опровергли слухи о мобилизации 50% сотрудников

Киев  •  УНН

 • 5132 просмотра

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ГСЧС официально опровергла информацию о мобилизации 50% сотрудников службы. 90% личного состава ГСЧС имеют бронь, включая всех работников подразделений оперативного реагирования.

В ГСЧС объяснили ситуацию с бронированием сотрудников. Отмечается, что 90% состава не подлежат мобилизации.

Передает УНН со ссылкой на сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Официально: информация о мобилизации 50% сотрудников ГСЧС не соответствует действительности. Как отмечалось ранее, 90% личного состава ГСЧС забронировано

-  пишет пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве отметили следующее:

работники подразделений оперативного реагирования - пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д. - забронированы полным составом.

Ежедневно сотрудники ГСЧС спасают граждан, ликвидируют последствия российских обстрелов, часто - ценой собственного здоровья и жизни. Еще раз просим пользоваться только проверенной информацией.

- говорится в сообщении. 

Напомним

С 22 января по 1 марта 2025 года критические предприятия могут подавать заявки на бронирование без ожидания 72 часов. Актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, а статус критичности нужно обновить.

Украина готова отправить 150 спасателей на помощь США в борьбе с пожарами в Калифорнии - Зеленский12.01.25, 22:12 • 62916 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
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