Забронированы полным составом: в ГСЧС опровергли слухи о мобилизации 50% сотрудников

В ГСЧС объяснили ситуацию с бронированием сотрудников. Отмечается, что 90% состава не подлежат мобилизации.

Передает УНН со ссылкой на сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Официально: информация о мобилизации 50% сотрудников ГСЧС не соответствует действительности. Как отмечалось ранее, 90% личного состава ГСЧС забронировано

В ведомстве отметили следующее:

работники подразделений оперативного реагирования - пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д. - забронированы полным составом.

Ежедневно сотрудники ГСЧС спасают граждан, ликвидируют последствия российских обстрелов, часто - ценой собственного здоровья и жизни. Еще раз просим пользоваться только проверенной информацией.