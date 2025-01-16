Забронированы полным составом: в ГСЧС опровергли слухи о мобилизации 50% сотрудников
Киев • УНН
ГСЧС официально опровергла информацию о мобилизации 50% сотрудников службы. 90% личного состава ГСЧС имеют бронь, включая всех работников подразделений оперативного реагирования.
В ГСЧС объяснили ситуацию с бронированием сотрудников. Отмечается, что 90% состава не подлежат мобилизации.
Передает УНН со ссылкой на сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Официально: информация о мобилизации 50% сотрудников ГСЧС не соответствует действительности. Как отмечалось ранее, 90% личного состава ГСЧС забронировано
В ведомстве отметили следующее:
работники подразделений оперативного реагирования - пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д. - забронированы полным составом.
Ежедневно сотрудники ГСЧС спасают граждан, ликвидируют последствия российских обстрелов, часто - ценой собственного здоровья и жизни. Еще раз просим пользоваться только проверенной информацией.
Напомним
С 22 января по 1 марта 2025 года критические предприятия могут подавать заявки на бронирование без ожидания 72 часов. Актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, а статус критичности нужно обновить.
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