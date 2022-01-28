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Забезпечення газом у разі нападу РФ: Оператор ГТС відповів на ключові питання

Забезпечення газом у разі нападу РФ: Оператор ГТС відповів на ключові питання

Київ • УНН

 • 38096 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Якщо російська сторона раптово припинить транзит газу територією України, газотранспортну систему буде переорієнтовано на забезпечення першочергових потреб українців. Про це УНН розповіли в управлінні комунікації Оператора ГТС України (ОГТСУ).

Контекст

За інформацією експертів агентства Reuters, при можливому збройному наступі РФ, у разі припинення транзиту або руйнування транзитних газопроводів, Україна зможе забезпечити газом населення та об’єкти критичної інфраструктури протягом 5-7 днів.

УНН поцікавився в ОГТСУ, чи прораховував Оператор такі варіанти.

Цитата:

“Оператор ГТС України всі свої процеси планує з урахуванням головної функції — транспортування газу українським і європейським споживачам. Зі свого боку ОГТСУ готова здійснювати транзит в обсязі до 200 млн куб. м. газу на добу. Якщо ж російська сторона припинить транзит, то газотранспортну систему буде переорієнтовано на забезпечення першочергових потреб українців”, — повідомили в компанії.

Деталі

На запитання про те, чи відповідають наведені експертами розрахунки дійсності, у Оператора зазначили, що в осінньо-зимовий сезон Україна споживає в середньому 130-140 млн куб. м газу на добу (у пікові періоди 180-200), видобуває приблизно 55 млн куб. м на добу, підняти з підземних газових сховищ (ПСГ), з огляду на нинішні закачані обсяги, може до 120 млн куб. м на добу.

Проте, зазначають в ОГТСУ, чим менше газу лишатиметься у ПСГ, тим менші обсяги можна буде підняти в систему для транспортування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів про ризики для газопостачання в Україні у разі нападу РФ

Окрім того, за даними Оператора ГТС, Україна споживає приблизно 30 млрд куб. м газу на рік, а видобуває лише 20 млрд.

“Тож на третину ми залишаємось імпортозалежними. Саме тому Оператор ГТС України постійно веде роботу з міжнародними партнерами над диверсифікацією джерел постачання і збільшенням обсягу гарантованих потужностей для імпорту. Завдяки цим зусиллям вперше з 2014 року вдалося на третину збільшити можливості для фізичного імпорту газу в Україну — до 35 млн куб. м на добу. Незалежно від наявності транзиту газу з РФ Україна може імпортувати 27 млн куб. м газу зі Словаччини та 8 млн куб. м — з Угорщини. Тобто ОГТСУ, відповідно до своїх законних повноважень, відкриває доступ до джерел постачання газу, якими мають можливість скористатись інші учасники ринку”, — йдеться у відповіді управління комунікації.

Також у Оператора розповіли, що на випадок, якщо виникне загроза безперебійному постачанню газу споживачам, є Національний план дій, який затверджує Міненерго. І в разі критичної ситуації (залежно від ступеня кризи), профільне міністерство має право застосувати комплекс заходів, “включно з неринковими”.

Подібні плани, як зазначають в ОГТСУ, розробляються в усіх країнах ЄС.

“Крім того, розроблено додаткові плани та інструкції щодо роботи в разі нестандартних ситуацій, зокрема створено резервний диспетчерський центр, альтернативні та дубльовані канали зв’язку та інше”, — додали у Оператора.

Доповнення

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину через постачання газу. Будь-які перебої з поставками російського газу в Європу посилять існуючу енергетичну кризу, викликану дефіцитом.

Росія зазвичай поставляє 40 мільярдів кубометрів газу на рік до Європи через Україну, але вона вже вдвічі скоротила ці поставки за цим маршрутом.

Водночас Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців в межах досяжності кордону з Україною, оточивши її з півночі, сходу і півдня, викликавши тривогу, що Москва готується до нового військового нападу після вторгнення в Крим в 2014 році.

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