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Газпром заявив про "історично низький рівень" запасів газу в Україні та Європі

Газпром заявив про "історично низький рівень" запасів газу в Україні та Європі

Київ • УНН

 • 22199 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У "Газпромі" заявили, що запаси газу у підземних сховищах Європи та України перебувають на історично низькому рівні. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

“За даними Gas Infrastructure Europe, на 22 січня обсяг активного газу в європейських підземних сховищах на 26% (на 14,9 млрд куб. м) менший за минулорічний рівень. Відібрано вже понад 70% обсягу газу, закачаного в літній сезон. На 22 січня відбір досяг 71,8%, або 34,3 млрд куб. м газу”, — зазначили у Газпромі.

Деталі

Зокрема, заповненість підземних сховищ Німеччини опустилася нижче за 42% — до 41,8%.

З 11 січня 2022 року рівень запасів у європейських ПСГ перейшов до рекордних мінімумів за багаторічний період спостережень. На 22 січня запаси вже на 1,85 млрд. куб. м менше від мінімального показника на цю дату, повідомили у компанії.

За повідоменням Газпрому, заповненість українських ПСГ також перебуває на мінімальних рівнях. На 22 січня вона знизилася до 12,1 млрд. куб. м. Це на 44,6% (на 9,7 млрд куб. м) нижче, ніж минулого року, та на 3,2 млрд куб. м менше, ніж на дату початку закачування у квітні 2021 року. А на сьогодні запаси у ПСГ України “провалилися” вже нижче за 12 млрд куб. м.

У той же час, да даними компанії, 18 січня зафіксовано новий абсолютний добовий рекорд постачання російського газу до Китаю в рамках двостороннього довгострокового контракту між „Газпромом“ та CNPC.

Доповнення

Європа бореться з енергетичною кризою, внаслідок якої ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців. Запаси газу на континенті вже досягли найнижчого рівня більш ніж за десятиліття, а два найхолодніші місяці на рік тільки почалися.

Президент Росії Володимир Путін минулого року наказав “Газпрому” заповнити свої сховища в Європі. Хоча трохи газу і було додано, його було замало для задоволення потреб континенту. Високі ціни призвели до того, що важка промисловість від металургійних заводів до виробників добрив скоротила виробництво або взагалі зупинилася.

Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.

Різке зростання цін на енергоносії у поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб у тому, що Росія обмежує постачання, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити постачання газу, сказавши, що “Північний потік-2” може бути запущений “наступного дня після” такого схвалення.

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