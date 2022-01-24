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Газпром заявил об "исторически низком уровне" запасов газа в Украине и Европе

Газпром заявил об "исторически низком уровне" запасов газа в Украине и Европе

Киев • УНН

 • 22195 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В "Газпроме" заявили, что запасы газа в подземных хранилищах Европы и Украины находятся на исторически низком уровне. Об этом они сообщили на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

“По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26% (на 14,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 70% объема газа, закачанного в летний сезон. На 22 января отбор достиг 71,8%, или 34,3 млрд куб. м газа", - отметили в Газпроме.

Детали

В частности, заполненность подземных хранилищ Германии опустилась ниже 42% — до 41,8%.

С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел к рекордным минимумам за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд. куб. м меньше минимального показателя на эту дату, сообщили в компании.

По сообщению Газпрома, заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 22 января она снизилась до 12,1 млрд куб. м. Это на 44,6% (на 9,7 млрд куб. М)ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А на сегодня запасы в ПХГ Украины “провалились” уже ниже 12 млрд куб. м.

В то же время, по данным компании, 18 января зафиксирован новый абсолютный суточный рекорд поставки российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта между“ Газпромом " и CNPC.

Дополнения

Европа борется с энергетическим кризисом, в результате которого цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние несколько месяцев. Запасы газа на континенте уже достигли самого низкого уровня более чем за десятилетие, а два самых холодных месяца в году только начались.

Президент России Владимир Путин в прошлом году приказал “Газпрому” заполнить свои хранилища в Европе. Хотя немного газа и было добавлено, его было мало для удовлетворения потребностей континента. Высокие цены привели к тому, что тяжелая промышленность от металлургических заводов до производителей удобрений сократила производство или вообще остановилась.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, который наносит ущерб экономике по всей Европе.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказывать давление на власть с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток-2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.

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