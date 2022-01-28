Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы

Контекст

По информации экспертов агентства Reuters, при возможном вооруженном наступлении РФ, в случае прекращения транзита или разрушения транзитных газопроводов, Украина сможет обеспечить газом население и объекты критической инфраструктуры в течение 5-7 дней.

УНН поинтересовался у ОГТСУ, просчитывал ли Оператор такие варианты.

Цитата:

“Оператор ГТС Украины все свои процессы планирует с учетом главной функции — транспортировки газа украинским и европейским потребителям. Со своей стороны ОГТСУ готова осуществлять транзит в объеме до 200 млн куб. м газа в сутки. Если же российская сторона прекратит транзит, то газотранспортная система будет переориентирована на обеспечение первоочередных потребностей украинцев”, — сообщили в компании.

Детали

На вопрос о том, соответствуют ли приведенные экспертами расчеты действительности, у Оператора отметили, что в осенне-зимний сезон Украина потребляет в среднем 130-140 млн куб. м газа в сутки (в пиковые периоды 180-200), добывает примерно 55 млн куб. м в сутки, поднять из подземных газовых хранилищ (ПХГ), учитывая нынешние закачанные объемы, может до 120 млн куб. м в сутки.

Однако, отмечают в ОГТСУ, чем меньше газа остается в ПХГ, тем меньшие объемы можно будет поднять в систему для транспортировки.

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Кроме того, по данным Оператора ГТС, Украина потребляет примерно 30 млрд куб. м газа в год, а добывает лишь 20 млрд.

"Так что на треть мы остаемся импортозависимыми. Именно поэтому Оператор ГТС Украины постоянно ведет работу с международными партнерами над диверсификацией источников поставок и увеличением объема гарантированных мощностей для импорта. Благодаря этим усилиям впервые с 2014 года удалось на треть увеличить возможности для физического импорта газа в Украину — до 35 млн куб. м в сутки. Независимо от наличия транзита газа из РФ Украина может импортировать 27 млн куб. м газа из Словакии и 8 млн куб. м - из Венгрии. То есть ОГТСУ, согласно своих законных полномочий, открывает доступ к источникам поставки газа, которым могут воспользоваться другие участники рынка”, — говорится в ответе управления коммуникации.

Также у Оператора рассказали, что на случай, если возникнет угроза бесперебойной поставке газа потребителям, есть Национальный план действий, который утверждает Минэнерго. И в случае критической ситуации (в зависимости от степени кризиса), профильное министерство имеет право применить комплекс мер, “включая нерыночные”.

Подобные планы, как отмечают в ОГТСУ, разрабатываются во всех странах ЕС.

“Кроме того, разработаны дополнительные планы и инструкции по работе в случае нестандартных ситуаций, в частности создан резервный диспетчерский центр, альтернативные и дублированные каналы связи и прочее”, — добавили у Оператора.

Дополнение

Европейский Союз зависит от России примерно на треть через поставки газа. Любые перебои с поставками российского газа в Европу усугубят существующий энергетический кризис, вызванный дефицитом.

Россия обычно поставляет 40 миллиардов кубометров газа в год в Европу через Украину, но она уже вдвое сократила эти поставки по этому маршруту.

В то же время Россия сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих в пределах досягаемости границы с Украиной, окружив ее с севера, востока и юга, вызвав тревогу, что Москва готовится к новому военному нападению после вторжения в Крым в 2014 году.