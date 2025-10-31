За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
Київ • УНН
Поліція Києва затримала 40-річного мешканця Тернополя, який відправив посилку з вибухівкою, що вибухнула на Укрпошті у Солом'янському районі. Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей, а у квартирі затриманого виявили ще десяток боєприпасів.
40-річного чоловіка затримали через відправку посилки, що вибухнула у сортувальному центрі "Укрпошти" в Солом’янському районі Києва і поранила 5 людей. Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів, пише УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Під час огляду місця події правоохоронці виявили рештки снаряда та встановили відправника посилки. Ним виявився 40-річний житель Тернополя. Правоохоронці також виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.
"Поліцейські Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримали 40-річного чоловіка за місцем мешкання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку в його квартирі було вилучено ще десяток боєприпасів", - ідеться в повідомленні.
Як повідомляють у поліції, "попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення".
"Слідчі поліції Києва розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - додали у поліції.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо
Вчора ввечері у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі "Укрпошти" під час огляду посилки стався вибух. Внаслідок події постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.
