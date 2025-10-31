За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"

$42.080.01
48.980.00
ukenru
07:20 • 5140 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 12738 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 13591 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 40057 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 43256 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 34219 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 67707 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 13127 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 28062 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 27088 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
В Южной Испании зафиксировали редкую иберийскую рысь с белой шерстью30 октября, 23:29 • 14673 просмотра
Пассажиров самолета JetBlue доставили в больницу после экстренной посадки во Флориде31 октября, 01:26 • 5318 просмотра
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"31 октября, 02:35 • 18409 просмотра
Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA02:45 • 3426 просмотра
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:24 • 13539 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 49078 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 67709 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 62348 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 121248 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 111090 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джером Пауэлл
Си Цзиньпин
Густаво Петро
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Сумы
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 16621 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 49170 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 54550 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 77392 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 80847 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Хранитель
Социальная сеть
9К720 Искандер

За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

Полиция Киева задержала 40-летнего жителя Тернополя, который отправил посылку со взрывчаткой, взорвавшейся на Укрпочте в Соломенском районе. В результате взрыва пострадали пять человек, а в квартире задержанного обнаружили еще десяток боеприпасов.

За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"

40-летнего мужчину задержали за отправку посылки, которая взорвалась в сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе Киева и ранила 5 человек. Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили остатки снаряда и установили отправителя посылки. Им оказался 40-летний житель Тернополя. Правоохранители также обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с холостыми боеприпасами.

"Полицейские Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержали 40-летнего мужчину по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время проведения обыска в его квартире было изъято еще десяток боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как сообщают в полиции, "предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку и отправил через почтовые отправления".

"Следователи полиции Киева начали по факту уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - добавили в полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним

Вчера вечером в Соломенском районе столицы в сортировочном центре "Укрпочты" во время осмотра посылки произошел взрыв. В результате происшествия пострадали пятеро граждан: сотрудники отделения почты и специалисты таможенной службы.

На почте в Киеве прогремел взрыв во время осмотра посылки: пятеро сотрудников получили ранения30.10.25, 17:18 • 3702 просмотра

Алена Уткина

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Обыск
Национальная полиция Украины
Укрпочта
Тернополь
Киев