За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"

40-летнего мужчину задержали за отправку посылки, которая взорвалась в сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе Киева и ранила 5 человек. Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили остатки снаряда и установили отправителя посылки. Им оказался 40-летний житель Тернополя. Правоохранители также обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с холостыми боеприпасами.

"Полицейские Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержали 40-летнего мужчину по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время проведения обыска в его квартире было изъято еще десяток боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как сообщают в полиции, "предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку и отправил через почтовые отправления".

"Следователи полиции Киева начали по факту уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - добавили в полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним

Вчера вечером в Соломенском районе столицы в сортировочном центре "Укрпочты" во время осмотра посылки произошел взрыв. В результате происшествия пострадали пятеро граждан: сотрудники отделения почты и специалисты таможенной службы.

