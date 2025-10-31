За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
Полиция Киева задержала 40-летнего жителя Тернополя, который отправил посылку со взрывчаткой, взорвавшейся на Укрпочте в Соломенском районе. В результате взрыва пострадали пять человек, а в квартире задержанного обнаружили еще десяток боеприпасов.
40-летнего мужчину задержали за отправку посылки, которая взорвалась в сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе Киева и ранила 5 человек. Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.
Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили остатки снаряда и установили отправителя посылки. Им оказался 40-летний житель Тернополя. Правоохранители также обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с холостыми боеприпасами.
"Полицейские Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержали 40-летнего мужчину по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время проведения обыска в его квартире было изъято еще десяток боеприпасов", - говорится в сообщении.
Как сообщают в полиции, "предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку и отправил через почтовые отправления".
"Следователи полиции Киева начали по факту уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - добавили в полиции.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Вчера вечером в Соломенском районе столицы в сортировочном центре "Укрпочты" во время осмотра посылки произошел взрыв. В результате происшествия пострадали пятеро граждан: сотрудники отделения почты и специалисты таможенной службы.
