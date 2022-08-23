За пів року війни росія випустила з окупованого Криму 750 ракет - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. З часу повномасштабного вторгнення в Україну росія запустила з тимчасово окупованого Криму 750 різних крилатих ракет. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час своєї промови на саміті Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
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«За час з 24 лютого з окупованого Криму по наших містах й громадах було запущено 750 різних крилатих ракет… За пів року вони знищили щонайменше сотні цивільних об'єктів: школи, університети, звичайні житлові будинки, лікарні. Тому відновлення Україною контролю над півостровом Крим стане історичним антивоєнним кроком у Європі», - сказав Зеленський.
Доповнення
Зеленський заявив, що деградація російської федерації почалася ще з незаконної анексії Кримського півострова у 2014 році.
Зеленський повідомляв, що росія випустила по Україні вже майже 3 500 ракет.