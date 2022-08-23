За полгода войны россия выпустила из оккупированного Крыма 750 ракет - Зеленский

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"За время с 24 февраля из оккупированного Крыма по нашим городам и громадам было запущено 750 различных крылатых ракет… За полгода они уничтожили не менее сотни гражданских объектов: школы, университеты, обычные жилые дома, больницы. Поэтому восстановление Украиной контроля над полуостровом Крым станет историческим антивоенным шагом в Европе", - сказал Зеленский.

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Зеленский заявил, что деградация российской федерации началась еще с незаконной аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Зеленский сообщал, что россия выпустила по Украине уже почти 3 500 ракет.