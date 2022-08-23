Їх просто неможливо порахувати: росія випустила по Україні майже 3 500 ракет, — Зеленський

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Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч.

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«Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки їх багато, настільки вони інтенсивні. І при цьому держава-терорист ще не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС», — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Протягом доби українські військові знищили 4 склади БК і 3 бази окупантів.