Їх просто неможливо порахувати: росія випустила по Україні майже 3 500 ракет, — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що росія випустила по Україні вже майже 3 500 одиниць. Про це інформує УНН.
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Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч.
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«Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки їх багато, настільки вони інтенсивні. І при цьому держава-терорист ще не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС», — сказав Зеленський.
Нагадаємо
Протягом доби українські військові знищили 4 склади БК і 3 бази окупантів.