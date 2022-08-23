Их просто невозможно посчитать: россия выпустила по Украине почти 3 500 ракет, — Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине уже почти 3 500 единиц. Об этом информирует УНН.
Детали
Общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается уже к 3,5 тысячам.
Цитата
«Удары русской артиллерии просто невозможно сосчитать – столь их много, столь они интенсивны. И при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС», — сказал Зеленский.
Напомним
В течение суток украинские военные уничтожили 4 состава БК и 3 базы оккупантов.